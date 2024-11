Wie in Lahr soll es auch in Ettenheim im Mai eine Woche der Demokratie geben. Dafür wird es am 11. November ein Treffen geben.

Ziel der „Woche der Demokratie“ ist es, vom 17. bis 24. Mai mit verschiedenen Aktionen auf die Wichtigkeit der Demokratie aufmerksam zu machen und sie damit zu stärken. Quasi „eine Möglichkeit zu demonstrieren, ohne mit Plakaten auf die Straße zu gehen“, beschreibt es einer der der drei Lahrer Organisatoren, der Journalist Heinz Siebold.

Eine Idee, die auch Dagmar Abt begeistert hat, die bei einem Organisationstreffen in Lahr dabei war. Sie hatte bereits im Mai die Kundgebung für Vielfalt und Demokratie in Ettenheim mitorganisiert. Nun wollen sie und ihre Mitstreiter in Ettenheim parallel zu Lahr eine Woche der Demokratie auf die Beine zu stellen. Dazu bitten sie nun um Mithilfe: Wer Ideen für Aktionen hat, soll zu einem Treffen am Montag, 11. November, ab 19 Uhr in den Vereinsraum im Rathaus Altdorf kommen.

Abt: „Demokratie lebt vom Mitmachen“

„Demokratie lebt vom Mitmachen, ohne engagierte Bürger funktioniert sie nicht. Kritisieren, was falsch läuft, ist das eine, aber versuchen es besser zu machen, gehört auch dazu. Sonst spielt man den Vereinfachern in die Hände“, so Abts eindringlicher Appell. Sie hofft am 11. November auf viele Ideen für Aktionen, um das System Demokratie zu stärken.