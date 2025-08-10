Für Abwechslung ist gesorgt: So geht es in einer Tagespflege für Senioren in Lahr zu

Im Aufenthaltsraum ist es ruhig um 10 Uhr. „Manche frühstücken etwas später“, verrät die Pflegefachkraft Sandra Seitz, mit der sich unsere Redaktion im Pflege-Centrum Kenk trifft. Für die Senioren beginnt der Tag früh: Sie werden ab 8 Uhr von Fahrern abgeholt. Frühstück, Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen seien im Angebot enthalten, so Seitz. Ein Ruheraum, eine kleine Kapelle und ein Bastelraum runden die Räumlichkeiten der Tagespflege ab. Es gibt zwei Gruppen mit jeweils 13 Senioren, die bis 16.30 Uhr betreut werden, erklärte Einrichtungsleiterin Doris Kenk. Die Tagespflege decke Lahr, seine Stadtteilen sowie Seelbach ab.

Das Ziel der Tagespflege? „Wir wollen, dass sich die Menschen wie daheim fühlen“, formuliert Kenk. Dazu gebe es viele Gestaltungsmöglichkeiten für die Senioren: Basteln, gemeinsame Spiele, Geburtstage feiern oder Ausflüge unternehmen. Die Gruppe habe bereits die Dammenmühle, das Schwimmbad Reichenbach, das Café „Süßes Löchle“ und den Europa-Park besucht, berichtet Seitz.

Die Tagespflege soll ein neues Image erhalten

Wichtig sei, dass die Menschen Aufgaben bekommen und gefordert werden. „Die Senioren verfügen über einen großen Wissensschatz“, betont die Pflegefachkraft. Dies überrasche sie immer wieder.

Für Seitz und ihre Kollegen ist es ein großes Anliegen, das Bild der Tagespflege zu ändern. „Das Image von früher muss weg!“, fordert Seitz. Menschen, die sich mit der Betreuung nicht auskennen, würden bei Tagespflege an „dunkle Räume, keine Beschäftigung und Trostlosigkeit“ denken. Das Gegenteil sei der Fall. Dennoch erlebe man, dass neue Besucher Vorbehalte gegen eine Tagespflege hätten. Nach kurzer Zeit wandle sich dies in Freude um, hat Seitz festgestellt. „Das bekommt draußen keiner mit“, bedauert die Mitarbeiterin.

Daher sei man auf Instagram aktiv und versuche, durch Einblicke in den Tagesablauf für die Einrichtung zu werben. So habe sich die Gruppe vor einigen Wochen an einem heißen Sommertag mit einem kleinen Planschbecken abgekühlt und sich eine große Wasserschlacht mit Spritzpistolen geliefert, blickt Seitz mit einem Lächeln zurück. Sie veröffentliche solche Videos, um „den Menschen zu zeigen, dass wir viel Spaß in der Tagespflege haben. Wir wollen Vorurteile ausräumen“.

Es beweise auch,dass die Gruppe nichts nach Plan mache, sondern nach Lust und Laune handle. Jeder könne mitbestimmen und sich nach seinen Möglichkeiten beteiligen.

Und wie bewerten die Bewohner die Einrichtung? „Ich bin seit zweieinhalb Jahren hier. Ich würde es nicht ändern!“, stellt ein Mann klar. Eine Seniorin „kann die Tagespflege nur weiterempfehlen, ich möchte es nicht missen“. Es sorge für viel Motivation, wenn die Menschen Spaß in der Tagespflege haben und es zeigen, kommentiert Seitz. Es gebe verschiedene Charaktere mit unterschiedlichen Pflegegraden, aber „alle sind gleich!“.

Für jede Gruppe sei eine Fachkraft, eine Hilfskraft und die Leitung zuständig, fügt Kenk hinzu. „Wir haben einen sehr guten Personalschlüssel“, stellt die Einrichtungsleiterin fest. Außerdem sorgten Praktikanten regelmäßig für Entlastung. Man habe viele Anfragen von Schülern erhalten, freut sich Kenk.

Manche kommen in den Ferien sogar freiwillig wieder, weil sie die Wertschätzung in der Tagespflege spüren, vermutet die Leiterin. Es gehe bei den Praktika um das Zusammenführen verschiedener Generationen und das Erleben von Gemeinsamkeiten. „Wir wollen auch das Interesse für soziale Berufe wecken“, bekräftigt Kenk.

Die Kooperation mit Einrichtungen ist produktiv

Neben Schülern, die etwa von der Maria-Furtwängler-Schule kommen, gebe es auch eine Kooperation mit dem Dinglinger Haus. Der Austausch mit dem Kinder-und Jugendhilfezentrum sei großartig: „Die Kinder merken, dass sie bei uns gebraucht werden und nicht auf ihre Schwächen reduziert werden“, unterstreicht Seitz.

Das Fachliche und Menschliche an ihrem Beruf sei absolut top, so die Pflegefachkraft. Natürlich gehörten auch bürokratische Aufgaben zum Alltag, „aber ich bin lieber bei den Menschen“, bemerkt Seitz. Diese seien aktiver, als man sich vorstellen könne. „Wir haben schon Geburtstage gefeiert, bei denen wir nachmittags laut mit Partyschlager von Mallorca gefeiert haben“, erzählte die Mitarbeiterin der Tagespflege im Gespräch mit unserer Redaktion. „Wo gibt es das schon?“

Das Pflege-Centrum Kenk

Das 2019 am Königsberger Ring 42 eröffnete Pflege-Centrum verfügt über 60 stationäre Pflegeplätze, die in Wohngruppen mit jeweils 15 Plätzen aufgeteilt sind. In der Tagespflege können bis zu 35 Gäste betreut und begleitet werden, heißt es auf der Homepage der Einrichtung. Die Pflegekasse übernimmt dabei einen Großteil der Kosten. Auch andere Häuser bieten Tagespflegen an, in denen die Senioren so gut umsorgt werden.