Für Abwechslung ist gesorgt: So geht es in einer Tagespflege für Senioren in Lahr zu

Die Tagespflege im Lahrer Pflege-Centrum Kenk betreut tagsüber Senioren. Unsere Redaktion durfte sich dort umsehen.
Im Aufenthaltsraum ist es ruhig um 10 Uhr. „Manche frühstücken etwas später“, verrät die Pflegefachkraft Sandra Seitz, mit der sich unsere Redaktion im Pflege-Centrum Kenk trifft. Für die Senioren beginnt der Tag früh: Sie werden ab 8 Uhr von Fahrern abgeholt. Frühstück, Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen seien im Angebot enthalten, so Seitz. Ein Ruheraum, eine kleine Kapelle und ein Bastelraum runden die Räumlichkeiten der Tagespflege ab. Es gibt zwei Gruppen mit jeweils 13 Senioren, die bis 16.30 Uhr betreut werden, erklärte Einrichtungsleiterin Doris Kenk. Die Tagespflege decke Lahr, seine Stadtteilen sowie Seelbach ab.