Für 6,3 Millionen Euro: Gemeinderat Neuried beschließt Bau eines neuen Feuerwehrgerätehauses

Der geplante Standort in Altenheim wird etwa 6,3 Millionen Euro kosten. Der Bau soll Anfang kommenden Jahres starten – Ende 2028 ist der Einzug angedacht.
Der Saal in der Kita Regenbogen füllte sich mit vielen interessierten Zuhörern, darunter 20 Feuerwehrleute, die eine lang ersehnte Entscheidung verfolgten: der Neubau des Feuerwehrgerätehaus in Altenheim beim ehemaligen Jugendzentrum. „Wir sind seit fünf, sechs Jahren im Gespräch mit allen Beteiligten“, schickte Bürgermeister Tobias Uhrich voraus. Die Vorbereitung sei sehr zeitintensiv gewesen.