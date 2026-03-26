Für 6,3 Millionen Euro: Gemeinderat Neuried beschließt Bau eines neuen Feuerwehrgerätehauses

Der Saal in der Kita Regenbogen füllte sich mit vielen interessierten Zuhörern, darunter 20 Feuerwehrleute, die eine lang ersehnte Entscheidung verfolgten: der Neubau des Feuerwehrgerätehaus in Altenheim beim ehemaligen Jugendzentrum. „Wir sind seit fünf, sechs Jahren im Gespräch mit allen Beteiligten“, schickte Bürgermeister Tobias Uhrich voraus. Die Vorbereitung sei sehr zeitintensiv gewesen.

Die Architekten Raphael Klein und Mike Schneider vom Büro „Sennrich und Schneider“ stellte dem Gemeinderat – wie schon vergangene Woche den Ortschaftsräten Altenheim und Müllen – den aktuellen Planungsstand vor. Das Gebäude werde zweigeschossig, der größte Teil der Fläche im Erdgeschoss nehmen vier Boxen für die Fahrzeuge ein, im hinteren Teil eine weitere Box für das Boot.

Seitlich und im hinteren Teil seien die Umkleideräume, Toiletten, Duschen, Lager- und Funktionsräume sowie ein Büro angegliedert, erklärte Klein. Im Obergeschoss seien neben den Sanitärräumen und der Kleiderkammer ein großer Schulungs- und Versammlungsraum sowie ein Raum für die Jugendwehr vorgesehen. Ein Flachdach mit PV-Anlage solle zudem installiert werden.

Die Aufschüttung des Geländes hat die Kosten erhöht

Die Kostenberechnung falle im Vergleich zum Vorjahr höher aus, da man anstatt 5,5 Millionen mit 6,3 Millionen Euro kalkuliere, so Klein. Die Aufschüttung des Geländes sowie eine Kostensteigerung im Bausektor seien verantwortlich. Die gestiegenen Ausgaben werden durch den Verkauf der alten Feuerwehrgerätehäuser in Müllen und Altenheim finanziert. Dies solle nach der Fertigstellung passieren. Die Bauarbeiten sollen voraussichtlich im ersten Quartal 2027 beginnen und Ende 2028 abgeschlossen werden, prognostizierte der Architekt.

„Das Projekt war ein starkes Ringen“, merkte Jochen Strosack (FWV) an. Drei intensive Jahre liegen hinter der Gemeinde, nun könne man sich freuen, dass der Neubau beschlossen werde. Die Zahlen seien beeindruckend, aber „wir bekommen auch was dafür“, so Strosack.

Ein Kritikpunkt, der bereits im Ortschaftsrat geäußert wurde, sorgte erneut für Diskussionen: „Es soll wirklich ein Flachdach werden?“, wollte Ratskollege Thomas Eble (FWV) sichergehen. Dieses würde sich im Laufe der Jahrzehnte stark verändern, zudem habe es aus Altenheim immer Bedenken gegeben. „Wir machen das seit 25 Jahren und sind zuversichtlich, dass es funktioniert“, entgegnete Schneider.

Das geplante Flachdach wird von den Räten angezweifelt

Michaela Karl (UL) konnte nicht nachvollziehen, warum das Flachdach nicht begrünt werde: „Die Haltbarkeit beträgt mit Grünfläche 40 Jahre und ohne 25 Jahre“. Man hinke den Klimazielen hinterher, da müsse die Gemeinde eine Vorbildfunktion übernehmen. Positiv sei hingegen der Jugendraum, damit bleibe die Institution Feuerwehr attraktiv für junge Menschen, so die Rätin.

Lob gibt es für den Bau eines Jugendraums

„Es ist schön, dass wir es jetzt zu Ende bekommen. Aber warum liegen die Kosten über dem Rahmen?“, hakte Helmut Roth (FWV) nach. Man habe zu Beginn der Kostenberechnung noch nicht gewusst, was die Feuerwehr benötigt, so Klein. Die endgültige Kalkulation beruhe auf den Ergebnissen der jüngsten Gespräche. Auf die Finanzen bezog sich auch Hans-Jörg Hosch (UL). Er fragte sich, wie groß die Chance sei, mit dem Kostenrahmen durchzukommen. „Wir haben mit besten Wissen und Gewissen kalkuliert“, bekräftigte Klein. Man habe nicht viel Puffer bei den Zahlen gelassen.

Bernd Reinholdt (FWV) wendete sich direkt an die Architekten, von denen er wegen ihrer Reaktion auf die Kommentare zum Flachdach „enttäuscht“ sei. Sie hätten die Einwände nicht ernstgenommen. „Dies stimmt nicht. Wenn der Eindruck entstanden sein soll, dann entschuldige ich mich dafür“, stellte Schneider klar.

Bei der Priorisierung der Aufgaben „haben wir es uns nicht leicht gemacht“, betonte Uhrich. Man könne sich Grünflächen auf dem Flachdach durchaus leisten, aber dann „laufen uns die Kosten davon“. Die Architekten haben die Gemeinde gut beraten, in den nächsten Monaten gehe es zusammen in die „heiße“ Phase vor dem Baubeginn.

Freiwillige Feuerwehr

Die freiwillige Feuerwehr Neuried besteht aus vier Abteilungen mit 150 Mitgliedern. Neben diesen sind 53 Kinder und Jugendliche in der Jugendfeuerwehr sowie 63 Alterskameraden Teil der Neurieder Feuerwehr. Das Einsatzgebiet umfasst die fünf Ortsteile auf etwa 58 Quadratkilometern.