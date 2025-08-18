Für 425 000 Euro: Pfarrhaus in Heiligenzell ist verkauft

Auf dem Konto der Gemeinde Friesenheim befinden sich jetzt wie vereinbart und im Haushaltsplan 2025 festgelegt der Mindestbetrag in Höhe von 425 000 Euro. Heute liegt das Pfarrhaus auf einem Gesamtgelände von 1600 Quadratmetern. Im Verkaufspreis enthalten ist ein Drittel der Grundstücksfläche. Die verbliebenen zwei Drittel befinden sich nach wie vor im Eigentum der Gemeinde Friesenheim. Ein Teil der Fläche wird auch künftig zwischen Pfarrhaus und Kirche als Fußweg ins Neubaugebiet für die Bevölkerung nutzbar sein. Dies entspricht auch dem Wunsch des Ortschaftsrates.

Die Veräußerung des Gebäudes erfolgte mittels Konzeptvergabe. „Das Pfarrhaus ist ortsbildprägend“, so Heiligenzells Ortsvorsteher Gerold Kadenbach. Mit dem geplanten Neubau der drei Mehrfamilienhäuser auf nördlicher Fläche entlang des Weges zum Friedhof dürfte der Blick von Friesenheim her eingeschränkter sein. Kadenbach rechnet erst ab dem historischen Wegkreuz an der Kreisstraße mit einem künftigen Blick auf das beliebte Gesamtensemble Pfarrhaus und Pfarrkirche Herz Jesu. Die Fläche entlang der Kirche dürfte kaum mehr größer sein, als ein Gerüst bei möglichen Reparaturarbeiten platz benötige. „Mehr braucht es nicht“, so Kadenbach.

Neuer Eigentümer muss nach Sanierungsarbeiten fünf Jahre darin wohnen

In den Blickpunkt der Öffentlichkeit ist der Verkauf des Pfarrhauses erst mit der Informationsvorlage der Gemeinde Friesenheim zu Bauanträgen gerückt. Das Pfarrhaus steht unter Denkmalschutz. Es lag ein Bauantrag zur Nutzungsänderung mit den technischen Bauvorschriften vor. Das Denkmalschutzamt schreibt im Inneren des Gebäudes den Erhalt der Holztreppe vor. Eine Ausnahmegenehmigung zum Erhalt dieser Holztreppe wird erteilt.

Der neue Eigentümer muss nach Fertigstellung der Sanierungsarbeiten selbst fünf Jahre darin wohnen. Eine Weiterveräußerung des Gebäudes innerhalb dieser fünf Jahre ab Kaufdatum sei nur möglich bei Zustimmung der Gemeinde. Gemäß Konzeptvergabe kann die Gemeinde eine Rückübertragung bei Nichteinhaltung der Sanierungs- und Nutzungskonzepte bei Weiterveräußerung zum aktuellen Kaufpreis steuer- und lastenfrei verlangen. Eine Verzinsung des Verkaufspreises erfolge dann nicht.

Bis 2020 hat die Gemeinde Friesenheim das Gebäude als Flüchtlingsunterkunft genutzt. Dafür erhielt sie einen Zuschuss aus dem Fördertopf „Wohnraum für Flüchtlinge“ in Höhe von 22 250 Euro. Der Zuschuss ist zweckgebunden für die Schaffung von neuem Wohnraum für die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen. Die Zweckbindungsfrist dieser Zuwendung beträgt zehn Jahre ab dem Zeitpunkt der Fertigstellung der Maßnahme. Am 22. November 2017 war die Bezugsfertigkeit des Wohnraums gegeben. Demnach würde die Zweckbindungsfrist am 21. November 2027 tatsächlich enden. Beim Verkauf der Teilfläche wird der Zuwendungsbescheid widerrufen und die gewährte Förderung ist anteilig zurückzuerstatten, inklusive Zinsen.

Bis 2020 wurde Gebäude als Flüchtlingsunterkunft genutzt

Für Kadenbach ist der Verkaufspreis in Höhe von 425 000 Euro eine realistische Summe. Immerhin sei am Gebäude ein erhöhter Sanierungsbedarf erkennbar. Am Gebäude wurden bereits vor gut zehn Jahren die Fensterläden aus Holz abgehängt. Auch sie müssen teilweise restauriert und wieder neu gestrichen werden. Dem neuen Eigentümer wird in Anbetracht der vielen Arbeiten ein gutes Maß an Zeit eingeräumt, versichert Kadenbach. „Dass dieses Gebäude nicht von heute auf morgen saniert sein wird, dürfte wohl jedem einleuchten“, so Kadenbach.

Geschichte

Das Pfarrhaus ließ im Jahr 1905 Pfarrer Josef Schulz bauen. Im November 2011 hat die Gemeinde Friesenheim das Pfarrhaus von der Kirche gekauft. Von Mai 2017 bis Ende 2020 wurde das Gebäude als Flüchtlingsunterkunft von der Gemeinde für Personen in der Anschlussunterbringung genutzt. Im Juli 2020 haben die Bewohner ihre Kündigung erhalten.