Für 425 000 Euro: Pfarrhaus in Heiligenzell ist verkauft

Das historische Gebäude wurde für 425 000 Euro verkauft – eine realistische Summe, findet Ortsvorsteher Kadenbach. Immerhin sei am Gebäude ein erhöhter Sanierungsbedarf erkennbar.
Auf dem Konto der Gemeinde Friesenheim befinden sich jetzt wie vereinbart und im Haushaltsplan 2025 festgelegt der Mindestbetrag in Höhe von 425 000 Euro. Heute liegt das Pfarrhaus auf einem Gesamtgelände von 1600 Quadratmetern. Im Verkaufspreis enthalten ist ein Drittel der Grundstücksfläche. Die verbliebenen zwei Drittel befinden sich nach wie vor im Eigentum der Gemeinde Friesenheim. Ein Teil der Fläche wird auch künftig zwischen Pfarrhaus und Kirche als Fußweg ins Neubaugebiet für die Bevölkerung nutzbar sein. Dies entspricht auch dem Wunsch des Ortschaftsrates.