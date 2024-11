1 Seelbach will seine Homepage überarbeiten (Screenshot) Foto: Köhler

Die Seelbacher Verwaltung will den Internet-Auftritt der Gemeinde erneuern. Auch eine App ist geplant. Der Gemeinderat berät darüber am Montag.









Nahezu 100 Prozent der Bevölkerung, heißt es in der Beschlussvorlage für die Gemeinderatssitzung am Montag, 18. November, nutzen das Internet. Die Homepage der Gemeinde, die sich an die zwei Zielgruppen Einwohner und Touristen richtet, wurde 2015 das letzte Mal überarbeitet. Nun ist dies erneut Thema.