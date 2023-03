1 Der Neubau am Flugplatz soll rund 130 Mitarbeitern Platz bieten. Foto: Zehnder

Die Firma Zehnder hat am Flugplatz nach mehrjähriger Planungs- und Bauzeit ihr „Center of Climate" eröffnet – so nennt der Heizkörperhersteller das Gebäude, das mehr als 20 Millionen Euro gekostet hat.









Der Neubau ist an der Südspitze des Werksgeländes an der Europastraße entstanden, zwischen der ehemaligen Evangelischen Schule im Westen, dem Mitarbeiterparkplatz im Süden und der Verwaltung im Osten. Das „Center of Climate“ fülle sich nun mit Leben, berichtet das Unternehmen in einer Pressemitteilung.

Seit Anfang März können demnach die Mitarbeiter des international tätigen Raumklimaspezialisten die neuen Räumlichkeiten und Büroflächen nutzen. Auf knapp 5000 Quadratmetern ist am deutschen Firmenstandort das dreistöckige „Center of Climate“ entstanden – ein neues Zentrum, das Büroflächen, Meeting- und Konferenzräume sowie eine Kantine mit Café-Lounge als Begegnungsstätte beinhaltet. Das Investitionsvolumen beziffert Zehnder auf mehr als 20 Millionen Euro.

Das Gebäude soll rund 130 Mitarbeitern Platz bieten. Zusätzliche Arbeitsplätze sollen durch das „Center of Climate“ in Lahr aber kaum entstehen, heißt es. Lediglich ein paar neue Jobs im Schulungsbereich soll es geben.

Der große Showroom ist das Herzstück

Herzstück ist der sogenannte Markenerlebnisraum. Im offenen Mittelpunkt des Gebäudes werden die Lösungen von Zehnder für ein gesundes Raumklima über alle Anwendungsbereiche – Wohnen, Gewerbe und Industrie – hinweg präsentiert.

In fünf Lebenswelten lernen Besucher laut der Unternehmensmitteilung alle Produktionsbereiche von Zehnder kennen: Design-Heizkörper, Komfortlüftung, Heiz- und Kühldecken und industrielle Luftreinigungssysteme.

Mit einem Spannungsbogen vom historischen Erbe bis zu den „Megatrends von Morgen“ werde sichtbar, wie Zehnder sich heute und in Zukunft aufstellt. So werde das „Center of Climate“ zum kommunikativen Mittel- und Ausgangspunkt für Besuchsprogramme wie Geschäftstermine, Schulungsangebote der Zehnder-Akademie oder Werksführungen. Die Ausstellungsarchitektur sei so flexibel konzipiert, dass der Raum für verschiedenste Veranstaltungen genutzt werden kann, heißt es.

Bereits 2011 hatte es erste Ideen für eine Weiterwicklung des deutschen Zehnder-Firmensitzes gegeben, war bei der Grundsteinlegung im September 2021 zu erfahren. Deutschland gilt als absatzstärkster Markt von Zehnder, deshalb sei das „Centers of Climate“ am deutschen Standort Lahr gebaut worden. In Lahr befindet sich auch seit 2013 das Zehnder-Logistikzentrum als europäische Logistik-Drehscheibe und Zentrallager der Zehnder-Gruppe.

Die Zehnder-Gruppe ist ein internationaler Anbieter von Raumklimalösungen. In Lahr beschäftigt das Unternehmen gut 600 Mitarbeiter, konzernweit sind es mehr als 3000 in 20 Ländern. Von den Mitarbeitern am Standort Lahr ist etwa die Hälfte in der Produktion tätig. 70 Mitarbeiter sind in der Logistik, die übrigen gehören zu Vertrieb und Verwaltung. Die Zehnder-Gruppe produziert Design-Heizkörper sowie Heiz- und Kühldecken-Systeme, Raumlüftung und Systeme zur Luftreinhaltung. Für Lahr ist vor allem das Heizungsgeschäft prägend.