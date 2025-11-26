Für 2,1 Millionen Euro: Die Ettenheimer Innenstadt erhält ein neues Pflaster

Die Straßen des Ettenheimer Zentrums haben sich längst zum Flickenteppich entwickelt. Nun soll an vielen Stellen für 2,1 Millionen Euro mit Granit erneuert werden.
Mit deutlicher Mehrheit bei zwei Gegenstimmen und drei Enthaltungen votierte der Ettenheimer Gemeinderat am Dienstag dafür, die Straßen in der Innenstadt mit gestocktem rötlichem Granit zu erneuern. Bei einer Besichtigungsfahrt an verschiedene Orte erschien die Lösung, wie sie etwa auch in Gundelfingen gewählt wurde, als die überzeugendste. Allerdings soll der Belag nicht in einer komprimierten Maßnahme erneuert werden, sondern im Zuge des geplanten Wärmeleitungs- und Glasfasernetzes – Schritt für Schritt. Das heißt also über einen Zeitraum von mehreren Jahren.