Für 2,1 Millionen Euro: Die Ettenheimer Innenstadt erhält ein neues Pflaster

Die Straßen des Ettenheimer Zentrums haben sich längst zum Flickenteppich entwickelt. Nun soll an vielen Stellen für 2,1 Millionen Euro mit Granit erneuert werden.

Mit deutlicher Mehrheit bei zwei Gegenstimmen und drei Enthaltungen votierte der Ettenheimer Gemeinderat am Dienstag dafür, die Straßen in der Innenstadt mit gestocktem rötlichem Granit zu erneuern. Bei einer Besichtigungsfahrt an verschiedene Orte erschien die Lösung, wie sie etwa auch in Gundelfingen gewählt wurde, als die überzeugendste. Allerdings soll der Belag nicht in einer komprimierten Maßnahme erneuert werden, sondern im Zuge des geplanten Wärmeleitungs- und Glasfasernetzes – Schritt für Schritt. Das heißt also über einen Zeitraum von mehreren Jahren.

Ein Blick zurück: Vor 25 Jahren veränderte die Innenstadt ihr Aussehen gewaltig. Die Schwarzdecke der Fahrbahnen wurde herausgerissen, die Bordsteine zu den erhöhten Fußwegen entfernt, Gehwege und Fahrbahnen auf eine Ebene gebracht, die Kreisstraßen aus der Innenstadt nach außen verlegt. Die Plätze wurden neu möbliert, Grün durch Pflanzkübel in die Innenstadt gebracht und ein verkehrsberuhigter Bereich eingeführt. Als neuen Belag entschied man sich damals für Sandsteinpflaster, das bezüglich Farbe und Material als beste Lösung für das barocke Stadtbild angesehen wurde.

Belag weist immer mehr Mängel auf

Heute ist man schlauer. Inzwischen hat sich die Entscheidung für diesen Stein mit Blick auf seine Funktionalität nämlich als unglücklich erweisen. Seit geraumer Zeit weist der Pflasterbelag zunehmend mehr Mängel auf. Er ist wegen der Art seiner Verlegung nicht nur problematisch für Fußgänger, Kinderwagen, Rollstühle oder Rollatoren, sondern platzt vielerorts auf der Höhe von zwei, drei Zentimetern horizontal ab.

Pflaster hat sich zum Flickenteppich entwickelt

„Ein Sedimentgestein eben“, wie Tiefbauamtschef Björn Zerr in der Gemeinderatsitzung anmerkte. Gewaltige Summen musste die Stadt in die Reparaturen investieren – die Verwaltung spricht von mehr als 100 000 Euro in den vergangenen fünf Jahren. Längst hat sich das einst ansprechende Bild in einen unansehnlichen Flickenteppich verwandelt.

Nun packt die Stadt den Missstand an – auch mit Blick auf die anstehenden Aufgrabungen im Zuge der Verlegung der Breitband- und Fernwärmeleitungen. Auf rund 4200 Quadratmetern hat die Stadt den Bedarf errechnet – ausschließlich für Fahrbahnen, weil man davon ausgeht, dass Gehwege und Wassermulden weitestgehend erhalten werden können.

Die Verwaltung schlägt vor, als neues Pflastermaterial rötlichen Granit zu wählen. Kostenpunkt: rund 2,1 Millionen Euro. Da die Erneuerung im Zuge der Leitungsverlegungen geplant ist, erwartet die Verwaltung eine deutliche Reduzierung dieser Kosten.

Mehrere Beläge standen zur Auswahl

Auf den Prüfstand gestellt sind in einer umfangreichen Sitzungsvorlage auch andere Beläge. Betonwerkstein in passenden Brauntönen, wie er beispielsweise in der Muschelgasse verlegt ist. Hochgerechnet wurde auch schon einmal Asphalt, wobei niemand ernsthaft eine solche Lösung in Betracht ziehen dürfte und auch in der Gemeinderatsitzung mit keinem Wort erwähnt wurde. Unter verschiedenen Aspekten wurden Vor- und Nachteile von Natur- und Betonpflaster gegenübergestellt. Während der Naturstein – die Stadt plädiert erneut für eine ungebundene Verlegung – nachvollziehbar Pluspunkte beim Charakter in der historischen Altstadt, bei wirtschaftlichen Aspekten, Aufenthaltsqualität, Ambiente, Farberhaltung oder Witterungsbeständigkeit sammelt, punktet das Betonpflaster bei Lärmbelästigung, Begehbarkeit und vor allem auch hinsichtlich der Herstellungskosten (rund 1,1 Millionen Euro gegenüber 2,1 Millionen beim Granit).

Altpflaster soll verkauft werden

Michaela Schöffel (CDU) ließ sich von der Verwaltung bestätigen, dass der Ettenheimer Untergrund (er ist anders aufgebaut als in Gundelfingen und soll nicht erneuert werden) auch für das neue Pflaster geeignet ist. Aus Verpflichtung gegenüber dem Altstadtcharakter kam für sie nur der Granitstein in Frage. Für Marion Fleig (FLE) indes nicht. Lärmentwicklung und Kosten sprechen für sie für den Betonstein. Wolfgang Mutter (SPD) gab die weltpolitische Instabilität angesichts des Herkunftslandes (Vietnam), mögliche Lieferengpässe oder Kostenunsicherheit zu bedenken. Olaf Deninger (SPD) verwies auf die Relation der Kosten. Betonpflaster sei zwar nur halb so teuer, dafür halte Granit länger. Das Altpflaster könne man ja auch verkaufen, um so wieder Geld zurückzugewinnen. Thomas Dees (FWV) regte an, den Granitstein nicht nach und nach aus Fernost zu beziehen, sondern auf einen Schlag. Da ließen sich Preissituation und Weltlage effektiver steuern. Dieser Vorschlag fand bei Verwaltung und mehreren Räten Gegenliebe.

Bürgermeister Metz ließ nach ausgiebigem Meinungsaustausch in drei Schritten abstimmen: „Belag belassen oder neu verlegen?“ Gegen einen Neubelag gab es nur eine Gegenstimme. „ Rötlicher, gestockter Granit in ungebundener Verlegung?“ 18 Räte sprachen sich dafür aus, sechs dagegen. „Alles auf einen Schlag kaufen?“ Bei zwei Gegenstimmen und drei Enthaltungen wurde der FWV-Vorschlag gutgeheißen.