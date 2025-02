Für 196.000 Euro: Der Turm der Altdorfer Nikolauskirche wird auf Vordermann gebracht

Aktuelle Themen einerseits, die Vorbereitung auf die große Veränderung mit der Bildung der Pfarrei Südliche Ortenau andererseits, prägten die Beratungen in der Sitzung des Pfarrgemeinderates in der für dieses Jahr noch bestehenden Seelsorgeeinheit Ettenheim. Sowohl der geistliche Impuls von Pfarrer Martin Kalt unter dem Stichwort „Gemeinsam auf dem Weg“ wie auch die anschließenden Beratungen machten deutlich , dass mit der Großpfarrei Südliche Ortenau ab 2026 Veränderungen in der Organisation anstehen und neue Formen von neu zu bildenden Netzwerken über die bisherigen Grenzen hinaus entstehen sollen. Auf dem Weg der Vorbereitung zum Weißen Sonntag wurden am Donnerstagmorgen in der Pfarrkirche in Altdorf zwei Erstkommunionkinder im Beisein der Religionsklasse und der Familien getauft. Sie werden dann erstmals alle gemeinsam am Weißen Sonntag zur Kommunion gehen, ein besonderes Zeichen des gemeinsamen Weges im Glauben. Es gelte gemeinsam auf dem Weg zu sein, sowohl aktuell für die Demokratie in Staat und Gesellschaft wie auch bei der Kirchenentwicklung der anstehenden Veränderungen zur großen Pfarrei Südliche Ortenau.

So ist die Kirchengemeinde finanziell aufgestellt: Der Stiftungsrat, so berichtete Gerd Kostanzer, habe das Ergebnis des Haushaltes 2023 festgestellt, hier sei bei einem Bilanzvolumen von gut 4,2 Millionen Euro ein Defizit von knapp 36 000 Euro entstanden – insbesondere durch zahlreiche überplanmäßige Bau- und Erhaltungsmaßnahmen. Für die erforderliche Rückstellung zur Bausubstanzerhaltung fehlen aktuell gut 191 000 Euro, so Kostanzer. Der Pfarrgemeinderat stimmte den vorgelegten Zahlen einstimmig zu.

Lesen Sie auch

Das wird 2025 saniert: Letztmalig in eigener Regie wurden aktuell Bau- und Erhaltungsmaßnahmen vom Stiftungsrat beschlossen, ab dem kommenden Jahr wird dies in der Großpfarrei Südliche Ortenau erfolgen. So ist der Turm der Altdorfer Kirche St. Nikolaus dringend zu sanieren, hierfür werden insgesamt 196 000 Euro benötigt, davon muss die Seelsorgeeinheit Ettenheim den Betrag von 65 700 Euro aufwenden und weitere 65 000 Euro als Darlehen aufnehmen. Ferner hat der Stiftungsrat beschlossen, die Türen an der Kirche St. Nikolaus neu zu streichen, im Pfarrzentrum Altdorf die defekte Pumpe zu erneuern, das Kirchenportal in Wallburg auszubessern und neu zu streichen sowie auch die Beleuchtung im Pfarrhofsaal von Münchweier mit neuen Leuchten im Betrag von knapp 14 000 Euro auszustatten, wofür entsprechender Zuschuss zur Verfügung steht.

So weit ist die Bildung der der Großpfarrei Südliche Ortenau: Während die Vorbereitungen zur Bildung der Pfarrei Südliche Ortenau in der Organisation und Verwaltung schon weitestgehend abgeschlossen sind, bedarf es „nach unten“, also in die gemeindliche Struktur noch entsprechender Entwicklung. Die Vernetzung der örtlichen Gemeindeteams etwa ist ein noch völlig offener Bereich, der in den nächsten Monaten auf den Weg gebracht werden soll. Im April soll es diesbezüglich eine entsprechende Veranstaltung geben, um die Vernetzung entsprechend zu fördern und dafür zu werben. Den Gemeindeteams kommt in Zukunft eine wichtige Funktion zu: Sie sollen vor Ort frei über die örtliche Entwicklung und Stärkung entscheiden, benötigen dafür aber auch entsprechende Mittel, die vom Pfarreirat zur Verfügung gestellt werden. In einer gemeinsamen Sitzung von Pfarrgemeinderat und den bestehenden Gemeindeteams soll das Thema Vernetzung für die Arbeit und das Miteinander in der zukünftigen Großpfarrei behandelt und die möglichen Wege der Gemeinsamkeit besprochen werden.

So wird der neue Pfarreirat der Großgemeinde aufgebaut sein: Fest steht mit 19. Oktober der Termin, an dem die Wahlen für den Pfarreirat stattfinden, der an die Stelle der bisherigen Pfarrgemeinderäte gebildet wird. In insgesamt sechs Stimmbezirken werden die 20 Mitglieder dieses neuen Gremiums gewählt. Dazu gibt es sechs Stimmbezirke nach den einzelnen Bereichen innerhalb der neuen Pfarrei Südliche Ortenau (bisheriges Dekanat Lahr). Für Ettenheim sind es drei Personen. Entsprechende Informationsveranstaltungen in den einzelnen Seelsorgeeinheit sind vorgesehen.

Info – Weitere Termine

Die Einweihung des neuen Ruhewalds

am Lautenbach erfolgt Ende April und vielleicht ab Mai können hier Belegungen vorgenommen werden. Wo die Beerdigungsliturgie dann stattfinde, sei noch offen, die Entwicklung sei abzuwarten. Ein Versammlungsplatz ist angelegt, der später auch bedacht werden soll.

Das Pfarrfest

in St. Bartholomäus findet am Sonntag, 18. Mai, statt.