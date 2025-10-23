Für 150 Blutspenden geehrt: Universalspender mit großer Mission

Ralf Beez wurde am Samstag für seine 150. Blutspende geehrt. Warum der Freudenstädter noch lange nicht fertig ist mit dem Blut spenden und was ihn antreibt.

Im Rahmen einer feierlichen Zeremonie in der Stuttgarter Phoenixhalle wurden jüngst besonders engagierte Blutspender geehrt. Veranstaltet wurde die Ehrung vom DRK-Blutspendedienst Baden-Württemberg-Hessen in Zusammenarbeit mit den DRK-Landesverbänden und unterstützt von Barbara Bosch, der Staatsrätin und Präsidentin des DRK-Landesverbands Baden-Württemberg.

Einer der Geehrten war der Freudenstädter Ralf Beez. Er wurde am Samstag für seine 150. Blutspende ausgezeichnet. „Es war ein schöner Tag“, sagte Beez im Gespräch mit unserer Redaktion. Schließlich freue sich doch ein jeder, anderen Menschen zu helfen.

Seine erste Blutspende liegt bereits mehrere Jahrzehnte zurück, irgendwann zwischen 1977 und 1980, während seiner Lehrzeit. Seitdem geht er regelmäßig vier- bis fünfmal im Jahr zur Blutspende. Seine Motivation ist dabei über all die Jahre gleich geblieben: anderen Menschen helfen.

Er bleibt dran

Schließlich könne Jeder selbst einmal in die Lage kommen, etwa durch einen Unfall oder eine Krankheit, Blut zu brauchen. Das ändere sich auch nicht. Es wird immer noch täglich Blut benötigt, daher bleibe er dran.

Auch weil er das Blutspenden als seine Pflicht ansieht. Natürlich könne nicht jeder Blut spenden, etwa durch eine Krankheit. Manche hätten auch Angst vor dem „Pieks“ oder seien beruflich so eingespannt, dass sie die Zeit dafür nicht fänden. Aber alle, die Blut spenden können, sollten das laut Beez auch tun. Zumal eine Blutspende vom Ausfüllen des Formulars bis zum Vesper danach gerade mal eine Stunde in Anspruch nehme.

Besonders kritisch wird es, wenn seltene Blutgruppen im Spiel sind – wie bei ihm selbst. Ralf Beez hat die Blutgruppe 0 negativ. Menschen mit dieser Blutgruppe gelten als „Universalspender“, da ihr Blut nahezu jedem anderen Patienten gegeben werden kann.

Großer Bedarf

Umgekehrt sind sie jedoch selbst auf Blut derselben, seltenen Gruppe angewiesen. Dementsprechend wird dieses Blut stark benötigt, doch nur sechs Prozent der Bevölkerung in Deutschland haben diese Blutgruppe.

Deshalb wolle Beez auch weiterhin aktiv bleiben. Sein Ziel sei es daher, insgesamt 175 oder sogar 200 Blutspenden zu leisten, solange es ihm noch möglich ist.