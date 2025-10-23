Für 150 Blutspenden geehrt: Universalspender mit großer Mission

Ralf Beez wurde am Samstag für seine 150. Blutspende geehrt. Warum der Freudenstädter noch lange nicht fertig ist mit dem Blut spenden und was ihn antreibt.
Im Rahmen einer feierlichen Zeremonie in der Stuttgarter Phoenixhalle wurden jüngst besonders engagierte Blutspender geehrt. Veranstaltet wurde die Ehrung vom DRK-Blutspendedienst Baden-Württemberg-Hessen in Zusammenarbeit mit den DRK-Landesverbänden und unterstützt von Barbara Bosch, der Staatsrätin und Präsidentin des DRK-Landesverbands Baden-Württemberg.