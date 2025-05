Für 15 Millionen Euro: Großhändler für Lebensmittel errichtet einen Neubau in Kappel-Grafenhausen

In Kappel-Grafenhausen möchte der Lebensmittelzulieferer „Chefs Culinar“ ein neues Zuhause finden. Unsere Redaktion hat nachgefragt, was dahinter steckt.

Der Lebensmittelhändler „Chefs Culinar“ möchte einen neuen Standort in Kappel-Grafenhausen bauen. Darüber informierte das Unternehmen in einer Pressemitteilung am Dienstag. Der neue, 3400 Quadratmeter große Stützpunkt des Zulieferers soll künftig 45 Menschen beschäftigen und rund 15 Millionen Euro kosten. Laut Mitteilung rollen bereits im Juli die Bagger.

„Entstehen soll der Neubau in der Carlowitzstraße neben der Fertighaus-Welt“, erklärt Jan Meyer, Immobilienleiter von „Chef Culinar“, im Gespräch mit unserer Redaktion. Das neue Zentrum soll ab Mitte 2026 in Betrieb gehen und den derzeitigen Stützpunkt in Freiburg ablösen. „Der Platz aus allen Nähten“, begründet Meyer.

Nähe zur Autobahn ist ein Vorteil

Dass die Standortwahl auf die Doppelgemeinde fiel, liege unter anderem an der guten Anbindung zur Autobahn und dem großen Kundenstamm, den das Unternehmen in der südlichen Ortenau und darüber hinaus habe. Demnach sollen sich von dort aus künftig täglich bis zu 15 voll beladene Lkws auf den Weg machen, um Lebensmittel auszuliefern. „Später sollen es mal 20 werden“, so Meyer. Versorgt werden Hotels und Restaurants sowie Kantinen in Schulen, Unternehmen, Kliniken und Pflegeeinrichtungen. Darunter etwa das Kreisklinikum in Emmendingen, die Polizeihochschule oder die Firma Schwarzwaldmilch. „Kunden können bis 16 Uhr ihre Bestellung abgeben. Diese wird dann bei Augsburg verladen und nach Kappel-Grafenhausen gebracht. Am nächsten Morgen fahren unsere Zulieferer mit der Ware zu den Bestellern“, erklärt Meyer das System dahinter. Das gelte sogar auch für Restaurants auf der Zugspitze, dem höchsten Berg Deutschlands. Auch dorthin könne „Chefs Culinar“ pünktlich liefern, betont der Immobilienleiter stolz.

Das Unternehmen setzt beim Neubau auf Nachhaltigkeit

„Wir setzen mit dem neuen Lager auf kurze Wege und Regionalität. Wir stärken einerseits unsere Lieferanten und Partner in Süd- und Mittelbaden, andererseits optimieren wir die Wege zu unseren Kunden. Wir werden die gesamte Region zwischen Karlsruhe und Freiburg/Lörrach inklusive Schwarzwald bedienen“, so Günter Sauer, Vertrieb-Niederlassungsleiter in Süddeutschland. Insbesondere die Einbindung von regionalen Produzenten – vorwiegend in den Segmenten Fleisch sowie Obst und Gemüse – werde durch den neuen Stützpunkt umfangreicher möglich sein.

Laut Pressemitteilung setzt „Chefs Culinar“ beim neuen Stützpunkt auf Nachhaltigkeit. „Es kommen keine fossilen Energieträger zum Einsatz. Stattdessen werden eine großflächige Dach-Photovoltaikanlage, Wärmepumpen und modernste Kühltechnik errichtet“, verspricht das Unternehmen. Im Sommer 2026 soll der Neubau in Betrieb genommen werden.

Info – Das Unternehmen

Die Geschichte von „Chefs Culinar“ geht auf das Jahr 1923 zurück. Angefangen hat das Unternehmen mit dem Vertrieb von Speisefetten. Heute ist es – so die Internetseite des Lebensmittelhändlers – zum bundesweit führenden Zustellgroßhandel gewachsen. Deutschlandweit zählt „Chefs Culinar“ neun Niederlassungen und beliefert rund 33 000 Betriebe aus den Bereichen Gastronomie und Hotellerie, Pflege und Kliniken, Betriebe der Mitarbeiterverpflegung und dem Außer-Haus-Markt. Auch in den Niederlanden, Polen, Dänemark und Schweden ist das Unternehmen aktiv. Mehr Infos gibt’s im Internet unter www.chefsculinar.de.