Für 1,7 Millionen Euro: Neuried gibt grünes Licht für Busbahnhof in Altenheim

Nach langer Wartezeit gibt es endlich den Baubeschluss für den Busbahnhof Lindengasse. Von den Gesamtkosten in Höhe von 1,7 Millionen Euro kommen über eine Million als Zuschuss.
Seit dem Jahr 2019 beschäftigt sich die Gemeinde Neuried mit dem geplanten Busbahnhof Lindengasse im Ortsteil Altenheim. Mehrere Jahre musste auf den Zuschussbescheid des Landes gewartet werden, der sich immerhin auf 75 Prozent der damals berechneten Kosten in Höhe von 1,4 Millionen Euro beläuft. Der positive Zuschussbescheid traf im Dezember vorigen Jahres ein. Jetzt hat der Neurieder Gemeinderat am Mittwochabend den Baubeschluss gefasst und auch gleich den Bauantrag gestellt.