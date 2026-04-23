Für 1,7 Millionen Euro: Neuried gibt grünes Licht für Busbahnhof in Altenheim

Nach langer Wartezeit gibt es endlich den Baubeschluss für den Busbahnhof Lindengasse. Von den Gesamtkosten in Höhe von 1,7 Millionen Euro kommen über eine Million als Zuschuss.

Seit dem Jahr 2019 beschäftigt sich die Gemeinde Neuried mit dem geplanten Busbahnhof Lindengasse im Ortsteil Altenheim. Mehrere Jahre musste auf den Zuschussbescheid des Landes gewartet werden, der sich immerhin auf 75 Prozent der damals berechneten Kosten in Höhe von 1,4 Millionen Euro beläuft. Der positive Zuschussbescheid traf im Dezember vorigen Jahres ein. Jetzt hat der Neurieder Gemeinderat am Mittwochabend den Baubeschluss gefasst und auch gleich den Bauantrag gestellt.

Weil die ursprünglichen Kosten vor fünf Jahren berechnet worden waren, hatte die Verwaltung eine Neuberechnung veranlasst. Simon Lechleiter vom Bauamt bezifferte die aktuellen Kosten auf rund 1,7 Millionen Euro, darin enthalten seien neben den Verkehrsanlagen mit den hohen Bordsteinen und dem Unterstand mit einem begrünten Flachdach auch eine neue öffentliche Toilette sowie digitale Monitore und überdachte Fahrradständer. Bewilligt sei ein Zuschuss in Höhe von etwas mehr als einer Million Euro, dazu käme noch ein kleinerer Zuschuss aus dem Programm „Stadt und Land“ für die Bike- und Ride-Station in Höhe von 50.000 Euro.

Rat fordert, dass Taktung der Busse verbessert wird

Altenheims Ortsvorsteher Jochen Strosack (FW) freute sich über den Baubeschluss: „Wir hatten intensive Beratungen und mussten lange auf den Zuschussbescheid warten. Schön, dass es jetzt losgeht.“ Gemeinderat Hans-Jörg Hosch (UL) goss jedoch etwas Wasser in den Wein: „Wir bauen einen neuen Busbahnhof, aber es fährt kein einziger Bus mehr.“ Er bat darum, dran zu bleiben, dass die Taktung der Busse in Zukunft verbessert werde.

Zum Baubeschluss gab es zwei Enthaltungen. Gleich im Anschluss votierte das Gremium einstimmig für den Bauantrag für den Busbahnhof.

Zeitplan

Zum Zeitablauf sagte Lechleiter vom Bauamt, dass nach der Sommerpause begonnen werden könne, wenn man es schaffe, noch vor den Sommerferien die Arbeiten zu vergeben: „Jetzt gerade ist kein schlechter Zeitpunkt dafür, einige Firmen sind auf der Suche nach Aufträgen.“ Er rechne mit einer Bauzeit von acht bis neun Monaten. Zuvor solle jedoch die Kreuzung Lindengasse/Vogesenstraße umgebaut werden, dafür sei der Baubeschluss ja schon gefasst: „Die Strecke brauchen wir für die Umleitung während der Bauzeit für den Busbahnhof.“