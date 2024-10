Fünfter Sieg in Folge: Der HBW reitet die Welle weiter

1 Sascha Pfattheicher im Anflug. Der Rechtsaußen war mit sieben Treffern der erfolgreichste Schütze des HBW. Foto: Eibner-Pressefoto/Stefanie Fleis

Handball-Zweitligist HBW Balingen-Weilstetten hat seine Erfolgsserie fortgesetzt. Beim VfL Lübeck-Schwartau setzte sich das Team von Trainer Matthias Flohr ganz souverän mit 37:25 (20:15) durch.









Lange Zeit sahen die Zuschauer in der gut besuchten Lübecker Hansehalle ein Duell auf Augenhöhe, in dem beide Mannschaften leidenschaftlich verteidigten, die Offensivabteilungen aber nahezu fehlerfrei spielten und so dann doch die Lücken fanden. Der HBW legte zunächst vor, Lübeck-Schwartau, das weiterhin auf seine beiden Top-Angreifer Janik Schrader und Einar Nickelsen verzichten musste, zog nach. Nachdem sich die Gäste ihren ersten Abspielfehler geleistet hatten, schoss Jan-Eric Speckmann die Hausherren per Konter mit 5:4 in Front (7. Minute). Doch das Pendel schlug umgehend wieder in die andere Richtung.