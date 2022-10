1 Frank Tschany aus Bühl kandidiert als Sulzer Bürgermeister. Foto: Privat

Ein fünfter Bewerber für das Amt des Sulzer Bürgermeisters ist am Freitag bekannt geworden. Frank Tschany aus Bühl wirft seinen Hut in den Ring.















Sulz - Der Name eines weiteren Bewerbers für das Amt des Bürgermeisters in Sulz machte am Freitagmittag die Runde. Es handelt sich um den 50-jährigen Frank Tschany aus Bühl (Landkreis Rastatt). Damit ist er der fünfte Kandidat neben den bereits feststehenden Bewerbern Dirk Konrad, Rene Hund, Jens Keucher und den Dauerkandidaten Samuel Speitelsbach.

"Möchte Verantwortung übernehmen"

Was war der Anlass für die Kandidatur Tschany’s? "Ich möchte Verantwortung übernehmen." Und das fernab der Heimat. "Ich wohne hier in Bühl schon zu lange." Er benötige dringend eine Luftveränderung. Da kam der Bürgermeisterposten ist Sulz gerade recht.

Schon mehrere Male hat sich der 50-Jährige als Bürgermeister beworben – geklappt hat es bisher mit dem Amt des Stadtoberhaupts noch nie. Tschany erklärt sich diesen Umstand wie folgt: "Ich habe mich bisher immer in kleineren Gemeinden beworben." Schwanau, Lauf oder Haslach führt er als Beispiele an – die Gemeinden haben nicht mehr als 3000 Einwohner. Da seien der Amtsinhaber und regionale Persönlichkeiten Tschany stets einen Schritt voraus gewesen.

Kampf gegen Armut und Arbeitslosigkeit

Deshalb soll es nun in der Neckarstadt mit ihren rund 12 500 Einwohnern klappen. Das politische Steckenpferd des selbstständigen Hausmeisters: soziale Themen rund um Armut und Arbeitslosigkeit. Auch Tierschutz und die Verbesserung der Rentenpolitik sind ein Anliegen des Bühlers. "Ich glaube, die Themen, für welche ich mich einsetze, kommen in größeren Kommunen besser an", gibt sich der 50-Jährige angriffslustig.

Dazu kommt: Amtsinhaber Gerd Hieber tritt nicht mehr an – ein zusätzlicher Anreiz für Tschany. Sollte er die Wahl gewinnen, will er nach Sulz ziehen, um ein offenes Ohr für die Anliegen der Bürger zu haben. Mit der Bewerbung in Sulz habe er schon länger geliebäugelt, wollte aber abwarten, wie viele Kandidaten es schlussendlich in Sulz werden. Bewerbungsfrist für die Wahl am 6. November ist am kommenden Dienstag, 11. Oktober.

Tschany’s Ziel: "Kontakt mit den Bürgern suchen"

Tschany möchte beruflich an den Herausforderungen des Bürgermeisteramtes wachsen. Ohne Berufsausbildung erlebte er in seiner Job-Karriere eine Odyssee durch verschiedene Branchen und Tätigkeiten. Tschany arbeitete bereits als Zeitungszusteller, Reinigungskraft und führte einen Geschenkladen, ehe er selbstständiger Hausmeister wurde. Warum er seine Schulausbildung nicht abschloss? "Ich hatte mit dem plötzlichen Tod meines Vaters einen schweren Schicksalsschlag zu verkraften", erklärt der Bewerber. Er bedauert: "Ich hätte die Abendschule einfach durchziehen sollen."

Trotzdem will der verheiratete 50-Jährige, der eine Tochter hat, nun an die Spitze der Sulzer Stadtverwaltung. Lange Zeit bleibt bis zur Wahl nicht mehr. Er kündigt an: "Ich möchte schnellstmöglich Kontakt mit den Sulzer Bürgern suchen und deren Wünsche kennenlernen."