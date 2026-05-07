Fünfter Champions-League-Platz: Jetzt hängt alles vom SC Freiburg ab

Das Königsklassen-Aus des FC Bayern hat Auswirkungen auf die Bundesliga. Im Kampf um den fünften Champions-League-Platz ist der SC Freiburg das Zünglein an der Waage.
Die Aussagen von Matthias Ginter dürften auch bei den Konkurrenten in der Bundesliga auf offene Ohren stoßen. „Einfach ins Machen kommen. Ich wünsche es mir einfach, vor allem für die Leute, dass sie das Gefühl mal bekommen, einen Titel zu gewinnen“, sagte der Abwehrchef des SC Freiburg vor dem entscheidenden Halbfinal-Rückspiel in der Europa League.