So starten Bisingens Narren in die Fasnet

29 Der Narrenrat sammelt sich zum Häs- und Maskenabstauben. Foto: Wahl

Mit dem Dreikönigstag ist auch in Bisingen die fünfte Jahreszeit angebrochen. Die Narren im Kirchspiel haben das Regiment übernommen. Einige Eindrücke davon haben wir zusammengestellt.









Zum Beginn der fünften Jahreszeit trafen sich am Dreikönigsabend die Bisinger Narrenzünfte in der Ortsmitte. Vorausgegangen war das traditionelle Masken- und Häsabstauben, Häs ausschittla, Häs auslüften und Besawezza. Auch in Thanheim und Wessingen nahmen sich die Maurochen und Gempleswatter diesem Brauchtum an.