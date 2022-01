Raphael Rabe lässt in sein Fasnetsstüble in Villingen blicken

4 Narro und Hansel nebeneinander – Raphael Rabe vereint in seinem Fasnetsstüble die Villinger und Schwenninger Fasnet. Foto: Neß

Für Raphael Rabe gibt es kein "Villingen oder Schwenningen". Und schon gar nicht an der Fasnet. Das wird auch in seinem ganz privaten Fasnetsstüble deutlich, in das er einen Einblick gewährt.















Villingen-Schwenningen - Gerade einmal eineinhalb Bierbänke passen in den kleinen Raum direkt neben der Eingangstür, indem alles nur so nach Fasnet schreit. An der Wand hängt der Schwenninger Hansel und der Villinger Narro nebeneinander – vereint. Gegenüber schmücken Bilder die Wand, die Einblicke in die prägende Fasnetszeit gewähren. Rechts eine handbemalte, über hundert Jahre alte Tapete. Und die Decke ziert eine Girlande, an der einem die doppelstädtischen Fasnetsfiguren entgegen lächeln. Tradition, Geschichte und Kultur finden hier zusammen.

"Der Raum ist mir sofort ins Auge gesprungen", erzählt Raphael Rabe. Rabe, der 2021 für die CDU für den Landtag kandidierte, ist ein Narr durch und durch. Als er das fünf- bis sechshundert Jahre alte, denkmalgeschützte Haus in der Gerberstraße in Villingen vor fünf Jahren gekauft habe, sei ihm die Idee gekommen, in dem Raum, der praktischerweise direkt neben der Eingangstür liegt, ein Fasnetsstüble einzurichten. "Wenn ich Fasnet will, dann bin ich hier drin", sagt er und lässt den Blick durch den Raum schweifen, in dem 365 Tage im Jahr Fasnet ist, "hier habe ich immer meinen Platz." Sein ganz privates Fasnetsstüble – wohl eines der kleinsten in Villingen-Schwenningen – sei inzwischen zum Treffpunkt für Freunde und Bekannte nach den Umzügen am Fasnets Mendig und Zischtig geworden.

Rabe: "Jeder Verein ist auf seine Art und Weise toll und unterschiedlich."

Rabe ist in Villingen-Schwenningen geboren – weder in Schwenningen noch in Villingen, hierauf legt er besonders viel Wert. Er sei in Schwenningen aufgewachsen, verliebt habe er sich in Villingen. "Die beiden fressen sich nicht auf", sagt er lachend und wirft einen Blick auf Narro und Hansel an der Wand. Prägend sei die Fasnet demnach auch schon in seiner Kindheit gewesen. Die Bilder, die im Stüble hängen, zeigen Rabes erste närrischen Schritte, die er schon mit sechs Jahren gemacht hat. Das erste mal im Häs – es ist ein Moosmulle-Häs gewesen – , das erste mal als Hansel, die erste Ballmoderation bei der Narrenzunft Schwenningen – die prägenden Erinnerungen sind auf den Fotos im Fasnetsstüble verewigt. "Als Kind gibt es nichts schöneres als Fasnet", weiß Rabe.

Inzwischen hat Rabe aufgehört zu zählen, in wie vielen Fasnetsvereinen er Mitglied ist. Es sei wohl leichter diejenigen aufzuzählen, in denen er kein Mitglied ist. "Jeder Verein ist auf seine Art und Weise toll und unterschiedlich", betont er. Aktiv ist Rabe bei der Narrenzunft Schwenningen und Villingen und läuft an den Umzügen mit. Bei den Rietvögeln hingegen ist er am Ball aktiv. Die Fasnet verbringe er somit von Donnerstag bis Sonntag in Schwenningen und von Montag bis Dienstag in Villingen. "Das funktioniert einwandfrei", sagt er. Sein Highlight in Schwenningen sei der Narrensprung am Samstagmittag. In Villingen gefalle ihm der Montagmorgen am besten. Spannend findet Rabe auch, wie unterschiedlich Hansel und Narro sind. Während der Villinger Narro nicht aus der Stadt geht und zwei Tage ganz intensiv innerhalb der Stadt die Fasnet feiert, ist der Schwenninger Hansel auch gern auswärts unterwegs. Und nicht zuletzt wird der Unterschied natürlich auch äußerlich – und akustisch – deutlich.

Fasnet wird durch die Pandemie wieder ursprünglicher

Aber was macht Fasnet für den doppelstädtischen Narr aus? "Mit Menschen Freude haben und ihnen Freude bereiten", beginnt Rabe aufzuzählen. Aber auch die Kultur zu pflegen, Tradition am Leben zu erhalten und sie zu leben gehört für ihn zur Fasnet dazu. An der Fasnet könne keiner dem anderen böse sein, alle seien tolerant und jeder werde so akzeptiert, wie er ist. Ob dann die Frau im Männerhäs steckt oder der Mann im Frauenhäs, das spielt an der Fasnet keine Rolle. Und genau das sei laut Rabe auch das Schöne.

Während die Fasnet inzwischen zu einem großen Event geworden ist, werde sie durch die Pandemie wieder sehr ursprünglich. Große Narrentreffen gab es früher nicht, die Fasnet wurde im Ort gefeiert, sagt Rabe. Ursprünglich ist die Fasnet die Zeit vor der Fastenzeit, in der man noch mal feiern konnte. "Was eigentlich dahinter steckt, ist doch sehr interessant", meint Rabe. "Wer zum Beispiel am Schmotzigen Dunnstig einen Platz im Weinhaus Hess in Schwenningen bekommt, der hat die Garantie auf einen wunderschönen Abend", verrät er.

Vergangenes Jahr blieben aufgrund der Pandemie somit auch Rabes Häser im Schrank und die Schemen an der Wand hängen. "Ein Jahr geht das Mal", sagt er, doch man merkt, dass ihm die fünfte Jahreszeit im vergangenen Jahr gefehlt hat. Den Narren in Villingen-Schwenningen schlägt er vor, sich in diesem Jahr etwas einfallen zu lassen – gemäß den gültigen Corona-Regeln. "Man muss einfach ein bisschen einfallsreich sein", sagt er. So sind einzelne Hästräger der Narrenzunft Schwenningen im vergangenen Jahr beispielsweise im Häs unterwegs gewesen – zu zweit. Weil Fasnet eben auch klein, leise und wieder etwas ursprünglicher sein kann. Und wie wird Rabe in diesem Jahr die Fasnet verbringen? "Coronakonform im kleinen Kreis", sagt er. Und vermutlich wird dann auch sein Fasnetsstüble wieder zum Einsatz kommen.

