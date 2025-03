Fünfte Jahreszeit: Hoppeditz und Nubbel verbrannt - Karneval beendet

2 In Düsseldorf stand der Hoppeditz in Flammen. Foto: Federico Gambarini/dpa

Mit der Verbrennung der Karnevalsfiguren Hoppeditz und Nubbel beendet das Rheinland den Karneval. Für die Düsseldorfer Jecken steht sogar schon das nächste Motto fest - es wird politisch.









Köln/Düsseldorf - Mit der Verbrennung der Karnevalsfiguren Nubbel in Köln und Hoppeditz in Düsseldorf ist die fünfte Jahreszeit im Rheinland traditionsgemäß beendet worden. Vor rund 200 Jecken ging der Hoppeditz in Düsseldorf in Flammen auf. Schon in der Nacht widerfuhr dem Nubbel rheinaufwärts in Köln das gleiche Schicksal. Damit wurden symbolisch die Verfehlungen im Karneval getilgt.