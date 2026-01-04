Fünfte Jahreszeit: Fasnet legt in Bisingen los – das ist geboten

Viel Programm bietet die Fasnet in Bisingen und seinen Ortsteilen: Los geht es an Dreikönig, 6. Januar. Ein Überblick.
Ab dem morgigen Dreikönigstag, 6. Januar, legt die Fasnet auch im Kirchspiel wieder los. Brauchtum, Traditionen und Feierlichkeiten bestimmen die Zeitspanne bis Aschermittwoch. So ziehen die Nichthuldiger und Kirchamäus bereits am Dienstag, 6. Januar, um 12.30 Uhr in der Ortsmitte los, um bei ihren Mitgliedern die Masken und das Häs abzustauben. Ab 18 Uhr treffen sie sich auf dem Marktplatz, wo in klassischer Weise die Fasnet ausgerufen wird und das Narrenschauspiel abläuft. Dabei darf der Einzug der Kirchamäus und Nichthuldiger ebenso wenig fehlen, als die Einzelfiguren Hanga Goascht und Wedelweible. Am Abend sind die Narren noch im Züchterheim zum Wurstsalatessen.