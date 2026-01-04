Fünfte Jahreszeit: Fasnet legt in Bisingen los – das ist geboten

Viel Programm bietet die Fasnet in Bisingen und seinen Ortsteilen: Los geht es an Dreikönig, 6. Januar. Ein Überblick.

Ab dem morgigen Dreikönigstag, 6. Januar, legt die Fasnet auch im Kirchspiel wieder los. Brauchtum, Traditionen und Feierlichkeiten bestimmen die Zeitspanne bis Aschermittwoch. So ziehen die Nichthuldiger und Kirchamäus bereits am Dienstag, 6. Januar, um 12.30 Uhr in der Ortsmitte los, um bei ihren Mitgliedern die Masken und das Häs abzustauben. Ab 18 Uhr treffen sie sich auf dem Marktplatz, wo in klassischer Weise die Fasnet ausgerufen wird und das Narrenschauspiel abläuft. Dabei darf der Einzug der Kirchamäus und Nichthuldiger ebenso wenig fehlen, als die Einzelfiguren Hanga Goascht und Wedelweible. Am Abend sind die Narren noch im Züchterheim zum Wurstsalatessen.

Die Bisinger Butzen führen am Dienstag, 6. Januar, ab 17 Uhr ebenfalls in der Ortsmitte ihr Pestschauspiel auf, welches an die Entstehung ihrer Zunft erinnert. Für Speis und Trank ist gesorgt.

Hexenbesen wird am Samstag auf Marktplatz gestellt

Im Vereinsdomizil Kuhloch treffen sich ab 17 Uhr die Bisinger Hexenmitglieder zum „Besa wezza“ und „Häs nausschittla“. Auch die Lenau Hexa, die Gempleswatter in Wessingen und die Maurochen in Thanheim machen sich am Dreikönigstag auf die Socken, suchen ihre Zunftmitglieder auf, um sich der Tradition des Häsabstaubens anzunehmen.

Der übergroße Hexenbesen wird am Samstag, 10. Januar, ab 13 Uhr unter der Schirmherrschaft Roman Waizenegger auf dem Marktplatz durch die Bisinger Hexenzunft gestellt. Für große Aufruhr sorgen dann am 9./10. Januar die Lenau Hexa zu ihrem 15-jährigen Bestehen. Dagegen sind es die Thanheimer Narren – die Maurochen – welche am 31. Januar zur Narrenparty einladen.

Noch vor der Zielgeraden zur Hauptfasnet ist im katholischen Gemeindezentrum wieder die Seniorenfasnet durch das Forum Älterwerden. Vom Schmotzigen bis hin zum Fasnetdienstag werden der Öffentlichkeit etliche Aktivitäten durch die Bisinger Zünfte in den Hallen und auf der Straße angeboten, wo diese mit dem großen bunten Kirchspiel-Umzug am Dienstag endet.