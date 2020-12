Fünfte Jahreszeit Corona-Lockdown sorgt für ruhigen Fastnachtsbeginn

Kein Masken abstauben, kein Karbatschen schwingen: Am Dreikönigstag (6. Januar) beginnt im Südwesten zwar wieder die schwäbisch-alemannische Fastnacht. Doch der coronabedingte Lockdown macht den Narren einen Strich durch die Rechnung. "Es wird eine ruhige Fasnet", hieß es von der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSNA). Veranstaltungen seien angesichts der aktuellen Lage nicht geplant. Es könne kleinere Online-Aktionen geben - so wie bereits am 11.11..

Traditionell geprägte Fastnacht