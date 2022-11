1 Volker Schuler bewirbt sich für eine fünfte Amtszeit als Bürgermeister in Ebhausen. Foto: Priestersbach

Volker Schuler will es noch einmal wissen: Im kommenden Jahr bewirbt sich der Ebhauser Bürgermeister für eine fünfte Amtszeit als Rathauschef.















Link kopiert

Ebhausen - "Ich habe mich nun doch entschlossen, nochmals für das Amt zu kandidieren", machte Volker Schuler in der jüngsten Gemeinderatssitzung deutlich. Mit Blick auf die "schwierige Situation in Staat und Gesellschaft" sowie die nicht weniger schwierigen Zeiten für die Kommunen hält es der Ebhauser Schultes für sinnvoll, "wenn ein erfahrener Bürgermeister an der Spitze steht".

Doch auch vom Gemeinderat und aus der Bevölkerung erreichten ihn viele Hinweise, ein weiteres Mal zu kandidieren. Positiv überrascht zeigte Volker Schuler sich außerdem vom großen Zuspruch für seine Entscheidung – und auch deshalb möchte er "gerne die erfolgreiche Arbeit der letzten Jahre fortführen".

"Gute Jahre für die Gemeinde"

In seiner Rückschau bezeichnete er die vergangene Amtsperiode trotz schwieriger Rahmenbedingungen als gute Jahre für die Gemeinde Ebhausen – mit wichtigen und zukunftsweisenden Projekten. In vielen kommunalen Bereichen sei Ebhausen für eine Gemeinde dieser Größenordnung "sehr gut aufgestellt". Doch weil eine Gemeinde nie fertig ist, stehen in Zukunft weitere wichtige Entscheidungen und Vorhaben an, die auch in unruhigen Zeiten umgesetzt werden sollen. Dabei will sich der 59-jährige Volker Schuler für weitere acht Jahre mit seiner 32-jährigen Erfahrung als Bürgermeister einbringen.

In seiner jüngsten Sitzung beschloss der Gemeinderat daraufhin einstimmig die Stellenausschreibungen im Staatsanzeiger Baden-Württemberg sowie im Ebhauser Gemeindeblatt – und zwar mit dem bedeutsamen Hinweis, dass sich der Stelleninhaber wieder zur Wahl stellt. Die Wahl des Bürgermeisters findet am 29. Januar 2023 statt, ein eventuell notwendiger zweiter Wahlgang ist für den 19. Februar vorgesehen. Schriftliche Bewerbungen können vom kommenden Samstag an bis zum 2. Januar 2023 eingereicht werden.

Einst der jüngste Schultes

Zur Erinnerung: Einst war Volker Schuler mit 27 Jahren der jüngste Bürgermeister in Baden-Württemberg – heute ist er der dienstälteste Schultes im Landkreis Calw. Der gebürtige Haiterbacher, dessen Familie seit vielen Generationen in der Kuckucksstadt beheimatet ist, absolvierte nach dem Abitur am Nagolder Otto-Hahn-Gymnasium seine Ausbildung zum Diplom-Verwaltungswirt bei der Stadt Altensteig. Nach einem Gastspiel in Tübingen war er zwei Jahre im Haiterbacher Rathaus tätig, bevor ihn der Ruf des Bürgermeisteramtes erreichte.

Damals im Weltmeisterjahr 1990 kündigte Amtsinhaber Hermann Maier an, dass er sich nicht mehr zur Wahl stellen würde. Nachdem die Kandidatensuche nicht so richtig in die Gänge kam, rechnete Volker Schuler sich gute Chancen aus und warf seinen Hut in den Ring. Gleich im ersten Wahlgang erreichte der damals 27-jährige im Januar 1991 trotz eines Gegenkandidaten ein überwältigendes Ergebnis von 95,4 Prozent der gültigen Stimmen und zog im April 1991 als jüngster Bürgermeister des Landkreises in das Ebhauser Rathaus ein.

Beim letzten Wahlgang vor acht Jahre wurde Volker Schuler mit 94,38 Prozent als Rathauschef wiedergewählt – und das bei einer beachtlichen Wahlbeteiligung von 42,37 Prozent.