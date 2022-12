1 Das erste Haigerlocher Sommer-Open-Air mit Künstler Gregor Meyle (rechts) und seiner Liveband war zwar emotional ein tolles Erlebnis, wirtschaftlich für die Stadt aber ein Zuschussgeschäft. Foto: Bäurle

Warum hat das von der Stadt organisierte Open-Air mit Gregor Meyle im Juli auf dem Festplatz in Gruol nicht funktioniert? Dafür gibt's ein paar Gründe.















Haigerloch - Im Haigerlocher Gemeinderat war Wundenlecken angesagt. Dafür dass die Verwaltung ein sattes Defizit im fünfstelligen Bereich präsentierte, blieb es jedoch erstaunlich sachlich und emotionslos, als es an die Ursachenforschung ging.

Die Kosten

85 450 Euro hatte die Stadt an Ausgaben für das erste Haigerlocher Sommer-Open-Air. Davon flossen 34 730 Euro in Gagen für den Künstler und seine Crew, das Catering und in Übernachtungen. Knapp 27 615 Euro waren für die Veranstaltungstechnik hinzublättern. Dazu kamen Kosten für die Infrastruktur (Zelte, DRK, Feuerwehr, Müllgebühr), Versicherungen oder für die in die Werbung eingebundene Partner.

Den Ausgaben standen lediglich Einnahmen von rund 20 900 Euro entgegen. Sie teilen sich auf in den Ticketverkauf (12 600 Euro), Einnahmen durch Sponsorengelde (7900 Euro) und durch Standgebühren und Bewirtung (400 Euro). Macht nach Adam Riese also ein Defizit von rund 64 550 Euro.

Die Gründe

Woran lag es aber, dass die Veranstaltung wirtschaftlich so schief gehen konnte? Ramona Eger, zuständig bei der Stadt für das Kultur- und Tourismusbüro hatte das Ganze analysiert. Sie konnte das mit der nötigen professionellen Distanz tun, da sie in die Organisation des Events nicht von Beginn an eingebunden war, da in Mutterschutz. Bürgermeister Heinrich Götz trug ihre Befunde im Gemeinderat vor.

Dass die eigentlich schon für 2020 geplante Veranstaltung wegen Corona zwei Mal verschoben werden musste, hat der Veranstaltung sicher nicht gut getan, denn in dieser Zeit war wegen explodierender Produktionskosten die kalkulierten Preise nicht mehr realistisch. Zudem wurden einfach auch zu wenig Gelder über Sponsoren generiert.

Hoher Ticketpreis

Auch für die nicht sehr übermäßige Publikumsresonanz gibt es plausible Erklärungen. Die Leuten waren wegen Corona möglicherweise noch zu vorsichtig – oder bereits verplant, weil andere Veranstaltungen wie Hochzeiten und Feste nachgeholt werden mussten.

Sehr wahrscheinlich dürfte auch der hohe Ticketpreis den einen oder anderen abgeschreckt haben. Gregor Meyle in allen Ehren – aber um eine breite Masse an Publikum auf den Festplatz nach Gruol zu locken – war er vielleicht doch nicht das richtige Zugpferd. Und unter diesem Aspekt ist es nicht auszuschließen, dass den Leuten ein Eintrittsgeld von 45 Euro einfach doch zu viel war.

Der Hoffnungsschimmer

Es gab aber nicht nur diese nüchterne und selbstkritische Bestandsaufnahmen in Ramona Egers Bericht, sondern auch ein paar tröstende Feststellungen. Die Veranstaltung sei professionell organisiert worden und ein emotionaler Gewinn für Haigerloch gewesen. Diejenigen, die dabei waren, hätten das erste Haigerlocher Sommer-Open-Air gelobt, weil sie auch den Künstler und seine Liveband als sehr publikumsnah erlebten, stellte sie fest.

"Kopf nicht in Sand stecken"

Sie fielen unterschiedlich aus. Gruols Ortsvorsteher Reiner Schullian (Freie Wähler) war dafür, den gemachten Anfang fortzusetzen. Angesichts der bescheidenen Werbegeld-Einnahmen plädierte er aber dafür, die Sponsorensuche künftig selbst in die Hand zu nehmen oder die Veranstaltung auf zwei Tage zu verteilen, um die Kosten für Bühne und Technik zu reduzieren. Ähnlich sah es sein Fraktionskollege Markus Gauss: "Wir dürfen den Kopf nicht gleich in den Sand stecken, wir haben mit dem Sommer-Open-Air mal was Frisches, Modernes ausprobiert."

"Eine Nummer zu groß"

Doch es gab auch Stimmen die das Ganze kritischer betrachteten. Die Sache sei "eine Nummer zu groß" für eine Stadt wie Haigerloch gewesen, meinte Walter Stocker (CDU). Er kritisierte außerdem das "Losverfahren im stillen Kämmerlein", weil bei der Vergabe der Bewirtung am Ende nur Vereine aus drei Teilorten zum Zuge gekommen seien. Insofern war es für ihn keine gesamtstädtische Veranstaltung.

Jedes Dorffest generiere höhere Sponsoren-Einnahmen, meinte Konrad Wiget (SÖL) und erteilte einen Ratschlag: "Stadt Haigerloch, mach das was du kannst und werde nicht Konzertveranstalter. Lass das die Profis machen." Mathias Schütz (SÖL) riet dazu, solche Veranstaltungen mit Bands aus dem Zollernalbkreis zu machen, da gebe es nämlich "jede Menge Qualität".

Mögliche Lösungen

Tatsächlich hatte sich auch Ramona Eger dazu Gedanken gemacht, wie man das Haigerlocher Sommer-Open-Air mit mehr Aussicht auf wirtschaftlichen Erfolg fortsetzen könnte. Mehr Rentabilität würden ihrer Einschätzung nach tatsächlich mehrtägige Events bieten, weil dann die Produktionskosten nur einmal anfallen würden.

Es gibt auch bekannte Namen die deutlich günstiger zu kriegen sind, zum Beispiel die Spider Murphy Gang, die Münchner Freiheit, die Höhner oder Kasalla. Oder man organisiert Motto-Partys (90er Jahre Party) oder eine offene Bühne für lokale Bands und Künstler.

Viele Ansätze für den Gemeinderat, um darüber nachzudenken, ob dem ersten Haigerlocher Sommer-Open-Air noch weitere folgen, oder ob es eine Eintagsfliege bleibt.