Fünfjähriger stirbt: Polizei prüft Ursache von tödlichem Unfall in Berliner Kita

Ein Fünfjähriger stirbt bei einem tragischen Unfall in einer Berliner Kita. Nun hat die Kita eine Stellungnahme veröffentlicht.
Berlin - Nach dem tödlichen Unfall in einer Berliner Kita ermittelt die Polizei weiter zur möglichen Ursache. Es laufe ein Todesermittlungsverfahren, um herauszufinden, wie es zu dem tragischen Unglück kommen konnte, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. Ein fünfjähriger Junge war am Montag in der Kita von einer Tür erschlagen worden und gestorben. Nun soll geklärt werden, ob die Tür aufgrund eines Handhabungsfehlers oder eines technischen Defekts stürzte.