„Fünfer-Takt“ begeistert: Friesenheimer Jugendorchester überzeugt beim ersten eigenen Konzert

Bei Festen war das Friesenheimer Nachwuchsensemble „Fünfer-Takt“ bereits immer mal wieder zu hören. Jetzt hat es beim ersten eigenen Konzert großes Können bewiesen.
Das Jugendorchester der Gemeinde Friesenheim „Fünfer-Takt“ hat seine Premiere gegeben mit einem eigenen Auftritt beim Konzert im Georg-Schreiber-Haus. Die Jugend spielte moderne Werke, die im Radio rauf und runter zu hören sind. In Julius Moldenhauer hat das Nachwuchsorchester einen jungen Dirigenten an der Seite, der es weiß, die Leidenschaft für Musik in der Jugend zu entfachen.