„Fünfer-Takt“ begeistert: Friesenheimer Jugendorchester überzeugt beim ersten eigenen Konzert

Bei Festen war das Friesenheimer Nachwuchsensemble „Fünfer-Takt“ bereits immer mal wieder zu hören. Jetzt hat es beim ersten eigenen Konzert großes Können bewiesen.

Das Jugendorchester der Gemeinde Friesenheim „Fünfer-Takt“ hat seine Premiere gegeben mit einem eigenen Auftritt beim Konzert im Georg-Schreiber-Haus. Die Jugend spielte moderne Werke, die im Radio rauf und runter zu hören sind. In Julius Moldenhauer hat das Nachwuchsorchester einen jungen Dirigenten an der Seite, der es weiß, die Leidenschaft für Musik in der Jugend zu entfachen.

Unterstützt wurde der musikalische Nachmittag mit einem humorvollen Theater mit Tobias Gnacke. Alle gemeinsam machten sich mit ihm auf zu einer unterhaltsamen und humorvollen Weltreise.

Vor zwei Jahren haben sich die fünf Musikvereine der Gemeinde zusammengeschlossen, um gemeinsam das Jugendorchester der Gemeinde Friesenheim zu gründen. Da wird auch nicht gezählt, welcher Verein die meisten Kinder in musikalischer Ausbildung hat.

Orchester besteht aus Nachwuchs aus allen fünf Musikvereinen

Vielmehr geht es um Gemeinschaft und Spielfreude über den eigenen Ortsteil hinaus. Das Jugendorchester „Fünfer-Takt“ hat in der Vergangenheit immer wieder seine Auftritte bei Festen gehabt. Aber einen eigenen Nachmittag mit Instrumentenvorstellung und in der Gemeinschaft der Musikerkollegen hat es so noch nicht gegeben.

Das Georg-Schreiber-Haus war gefüllt und die musikalische Jugend wurde gefeiert. Dirigent Moldenhauer verstand es mit der Jugend einen besonderen Nachmittag zu füllen. Mit modernen Lieder überzeugte der Musikernachwuchs. Stücke von Taylor Swift wie „Shake it Off“ oder „A Million Dreams“ oder „How to tame a Dragon“ begeisterten.

Die 15 Musiker wurden von ihrem Publikum kräftig gefeiert, immer wieder gab es großen Applaus. Herausgekommen ist ein Konzertnachmittag mit zehn einstudierten Stücken. Sogar eine Zugabe hatte das Ensemble erarbeitet. Selbst die Ansage wurde von der Jugend selbst übernommen.

Das Ensemble erhielt lauten Beifall

Rainer Moser vom Musikverein Oberweier dankte für die intensive Probenarbeit, die das Jugendorchester gemeinsam erarbeitet hat. Schließlich wird die Jugend teilweise bereits in eigene kleine Spielgruppen in den Vereinen integriert oder sie unterstützen diese bereits bei ihren Konzerten.

Mit lautem Applaus und Bravo-Rufen wurde die Jugend auch zum Schluss des Konzerts gefeiert. Diese dankte ihren Auftritt mit einem strahlenden Lächeln.

Info – Das steckt hinter „Fünfer-Takt“

Im Jahr 2024 wurde das Jugendorchester der Gemeinde Friesenheim „Fünfer-Takt“ gegründet. Erstmals in ein Konzertprogramm integriert wurde es zum Neujahrskonzert 2025 in Oberschopfheim. Das Jugend-Gemeindeorchester basiert auf einem Zusammenspiel aller Musikvereine der Gemeinde, die ihrer Jugend die Chance geben, hier mitzuspielen. Im ersten Jahr hat das Jugendorchester im Probenlokal des Musikvereins Oberschopfheim geprobt. Jetzt ist es umgezogen und hält seine Proben im Probenlokal des Musikvereins Oberweier ab. Es ist geplant, dass immer ein jährlicher ein Standortwechsel stattfindet. Geprobt wird immer mittwochs von 18 bis 19 Uhr.