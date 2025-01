Fünf weitere Jahre: Pfalzgrafenweiler verlängert Beteiligung an Netze BW

1 Die Gemeinde Pfalzgrafenweiler verlängert ihre Beteiligung an der Kommunalen Beteiligungsgesellschaft Netze BW GmbH & Co. KG um weitere fünf Jahre. (Symbolfoto) Foto: dpa/Christoph Schmidt

Zwei Enthaltungen wurden bei dem mehrheitlichen Beschluss des Gemeinderats Pfalzgrafenweiler zur Fortführung der bestehenden Beteiligung der Kommune an der Kommunalen Beteiligungsgesellschaft Netze BW GmbH & Co. KG gezählt.









Link kopiert



Bis zum 30. Juni 2030 wird die maximale Beteiligung aus 2021 in Höhe von 2 851 460 Euro nach Ende der Mindestlaufzeit am 30. Juni 2025 fortgesetzt. Diese Finanzmittel stammen aus Anteilen der Gemeinde an der EnBW, wofür 2002 ein Betrag von mehr als neun Millionen Euro erlöst wurde. Hiervon flossen 1,95 Millionen Euro an den Gemeindehaushalt und mehr als eine Million Euro wurde in den Umbau des Freibads investiert.