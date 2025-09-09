Fünf verschwundene Bahnen: Diese Attraktionen gab’s mal im Europa-Park

Im Laufe von 50 Jahren hat sich im Europa-Park einiges gewandelt. Fahrgeschäfte kamen dazu, einige sind aber auch verschwunden.
Auch wenn einige im Laufe der Zeit umgestaltet wurden: Generell gibt es nur wenige Fahrgeschäfte, die aus dem Europa-Park komplett verschwunden sind. Das hänge zum einen mit der hohen Qualität der Attraktionen zusammen, die auf lange Zeit gebaut wurden. Zum anderen jedoch auch damit, dass die Gäste an den Fahrgeschäften hängen, erklärt der Parksprecher Florian Kornprobst auf Nachfrage unserer Redaktion: „Es ist ein Zusammenspiel dieser beiden Faktoren: Der Europa-Park setzt seit jeher auf hochwertige, langlebige Attraktionen – technisch ebenso wie gestalterisch. Gleichzeitig wissen wir um den hohen emotionalen Wert, den viele Gäste mit ,ihren‘ Lieblingsattraktionen verbinden.“ Deshalb modernisiere der Park bestehende Angebote häufig behutsam, statt sie vollständig zu ersetzen. „So bleiben Charakter und Wiedererkennung erhalten – und wir schaffen zugleich Raum für neue, zeitgemäße Erlebnisse“, erklärt Kornprobst. Dennoch gibt es auch Ausnahmen. Unsere Redaktion stellt fünf verschwundene Attraktionen vor.