Fünf verschwundene Bahnen: Diese Attraktionen gab’s mal im Europa-Park

Auch wenn einige im Laufe der Zeit umgestaltet wurden: Generell gibt es nur wenige Fahrgeschäfte, die aus dem Europa-Park komplett verschwunden sind. Das hänge zum einen mit der hohen Qualität der Attraktionen zusammen, die auf lange Zeit gebaut wurden. Zum anderen jedoch auch damit, dass die Gäste an den Fahrgeschäften hängen, erklärt der Parksprecher Florian Kornprobst auf Nachfrage unserer Redaktion: „Es ist ein Zusammenspiel dieser beiden Faktoren: Der Europa-Park setzt seit jeher auf hochwertige, langlebige Attraktionen – technisch ebenso wie gestalterisch. Gleichzeitig wissen wir um den hohen emotionalen Wert, den viele Gäste mit ,ihren‘ Lieblingsattraktionen verbinden.“ Deshalb modernisiere der Park bestehende Angebote häufig behutsam, statt sie vollständig zu ersetzen. „So bleiben Charakter und Wiedererkennung erhalten – und wir schaffen zugleich Raum für neue, zeitgemäße Erlebnisse“, erklärt Kornprobst. Dennoch gibt es auch Ausnahmen. Unsere Redaktion stellt fünf verschwundene Attraktionen vor.

Bei „Baron William’s Mystery Hall“ sollten die Besucher eine englische Spukgeschichte erleben. Foto: Europa-Park Baron William’s Mystery Hall: Die eher kleine Attraktion wurde zunächst 1988 als „Magisches Haus“ im englischen Themenbereich in Betrieb genommen. 1991 wurde sie in Baron William’s Mystery Hall umgewandelt. Die Besucher konnten sie jederzeit betreten und verlassen. Sie sollte ihren Besuchern eine typisch englische Spuckgeschichte präsentieren – inklusive der Enthauptung einer sich bewegenden Puppe. 2007 wurde sie abgerissen, weil der Park sie als nicht mehr zeitgemäß empfand. An ihrer Stelle steht mittlerweile das „Crazy Taxi“.

Der „Kamtschatka Airline Klub“ war ein Flugsimulator. Das Voletarium ist inzwischen sein Nachfolger. Foto: Europa-Park

Kamtschatka Airline Klub: Der Flugsimulator war von 2003 bis 2006 am Standort der heutigen Arena of Football anzutreffen. Er wurde aus denselben Gründen abgeschafft wie Baron William’s Mystery Hall: „Der Europa-Park entwickelt sich stetig weiter und will seinen Gästen Jahr für Jahr Neuheiten bieten. Mit dem kontinuierlichen Wandel der Besucherbedürfnisse und dem Fortschritt in Technologie und Storytelling haben wir uns in diesen Fällen für zeitgemäßere Konzepte entschieden“, erklärt Kornprobst. Seit 2017 kann der Europa-Park aber mit einem würdigen Nachfolger des Flugsimulators aufwarten: dem Voletarium.

„Die versunkene Stadt Vineta“ fiel im Jahr 2018 Flammen zum Opfer. Foto: Europa-Park

Die versunkene Stadt Vineta: Die kleine Attraktion befand sich seit 1992 im skandinavischen Themenbereich und beeindruckte vor allem Kinder. Die Besucher betraten eine Art Höhle, in der sie die Geschichte der Stadt Vineta lesen konnten, die wegen dem Hochmut ihrer Bewohner vom Meer verschlungen worden war. Für die Besucher der Attraktion ließ ein nordischer Gott diese Stadt der Wikinger noch einmal kurz aus dem „Meer“ hervorkommen. Beim Brand im Europa-Park am 26. Mai 2018 wurde die Attraktion Opfer der Flammen und danach nicht mehr aufgebaut.

Der „Dschungel-Floßfahrt“ wurde die Romantisierung des Kolonialismus vorgeworfen. Der Europa-Park gestaltete sie deshalb 2022 komplett um. Foto: Bender

Dschungel-Floßfahrt: Seit 2020 war in den Sozialen Medien immer wieder Kritik an der 1978 eröffnete „Dschungel-Floßfahrt“ deutlich geworden – ihr wurde Rassismus vorgeworfen. Eine 2021 veröffentlichte Seminararbeit zweier Studentinnen stufte die Attraktion als problematisch ein, weil es die Zeit des Kolonialismus zu sehr romantisiere. Der Europa-Park reagierte und thematisierte die Attraktion komplett um. In der darauffolgenden Saison wurde aus der Floßfahrt durch den Dschungel durch Josefinas kaiserliche Zauberreise ersetzt, die in die opulenten Zeiten des österreichischen Kaiserreiches entführt und dabei zugleich die Lebensgeschichte von „Fina“ erzählt, die im Zauberwald aufwächst und schließlich zur Kaiserin gekrönt wird. Ebenfalls ihren ersten Auftritt hatten bei der Attraktion die Yomis: kleine, trollartige Wesen, die der Europa-Park erfunden hat.

Die „Zauberwelt der Diamanten“ brannte 2023 komplett nieder. An ihrer Stelle finden sich nun der Yomi-Abenteuer-Trail und die Zauberschlucht der Diamanten. Foto: Jérémy-Günther-Heinz Jähnick/Wikimedia Commons

Zauberwelt der Diamanten: Dem zweiten Brand im Europa-Park 2023 fielen nicht nur der Alpenexpress und die Tiroler Wildwasserbahn zum Opfer, sondern auch die 1998 eröffnete Zauberwelt der Diamanten. Die beiden Bahnen wurden – wenn auch anders gestaltet als zuvor – wieder aufgebaut. Aus der Zauberwelt der Diamanten wurde jedoch der Yomi-Abenteuer-Trail und die Zauberschlucht der Diamanten. „Der Bereich ist ein Paradebeispiel für die gelungene Transformation, die mit Respekt vor dem emotionalen Erbe der Zauberwelt der Diamanten umgesetzt wurde – er wirkt gleichzeitig neu gedacht und dennoch liebevoll vertraut“, erklärt Kornprobst.

Noch da, aber anders

Euro-Sat:

Die 1989 gebaute Dunkelachterbahn wurde 2018 komplett umgestaltet. Äußerlich blieb die Attraktion gleich, im Inneren wurde jedoch die frühere Weltraumthematisierung durch einen „Spaziergang“ durch das nächtliche Paris ersetzt, der in das Pariser Künstlerviertel Montmartre, das berühmte Kultvariété „Moulin Rouge“ und vorbei an bekannten Wahrzeichen der Belle Époque führt. „Auch hier galt: Wir verlieren nicht das Alte, sondern entwickeln es weiter“, betont Kornprobst. Die Besucher schätzten die verbesserten Fahreigenschaften, die aufwendige Thematisierung und die stimmungsvolle Musik. Einige Gäste erinnerten sich aber gleichzeitig nostalgisch an das ursprüngliche Raumfahrt-Thema und die charakteristische Atmosphäre der alten Eurosat. Diese lässt sich übrigens bei einem Video auf der Europa-Park-Plattform Veejoy noch erleben.

Flug des Ikarus:

Die Ballonfahrt existiert seit 1996 hat jedoch schon zwei Mal ein neues Gewand erhalten. Im Zuge der Griechenland-Erweiterung im Jahr 2000 wurde sie zum „Flug des Ikarus“. 2022 wurde sie wegen des entstehenden Themenbereichs Kroatien versetzt und erneut umbenannt. Jetzt kann man die Attraktion unter dem Namen „Liechtensteiner Ballonfahrt“ finden.