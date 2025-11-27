Fünf Tote im Kreis Reutlingen: Landesjagdverband hofft auf schnelle Aufklärung der Hintergründe

Nach den Tötungsdelikten in Reutlingen steht die Frage im Raum, ob der Tatverdächtige in legalem Waffenbesitz war. Der Landesjagdverband drückt den Hinterbliebenen sein Mitgefühl aus.
Nach den Tötungsdelikten im Kreis Reutlingen, bei denen ein 63-Jähriger im Verdacht steht, mehrere Familienmitglieder und sich selbst erschossen zu haben, bleibt die Frage offen, ob der Tatverdächtige in legalem Waffenbesitz war. Während sich ermittelnde Behörden dies aktuell noch prüfen, hofft der Landesjagdverband (LJV) auf eine schnelle Aufklärung der Hintergründe.