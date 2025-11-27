Fünf Tote im Kreis Reutlingen: Hatte der Jäger die Tat genau so geplant?

Die Ermittlungen zu den fünf Toten im Kreis Reutlingen, die am Dienstag gefunden wurden, laufen weiter. Eine wichtige Frage: Was war das Motiv des Familienvaters?
Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den Hintergründen des mutmaßlichen Vierfach-Mordes in Reutlingen, Pfullingen und der kleinen Gemeinde St. Johann aufgenommen. „Es wird auf Hochtouren ermittelt“, sagte Polizeisprecherin Tina Rempfer am Donnerstagmorgen auf Nachfrage. Für weitere Details sei es noch zu früh. Unklar ist weiterhin das Motiv des 63 Jahre alten Familienvaters, der seine Ehefrau, seine Schwester, seine beiden Söhne und anschließend sich selbst getötet haben soll. „Drei Tatorte, fünf Tote, da gibt es viel zu ermitteln“, so Rempfer.