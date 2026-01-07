Fünf Tage nach Brandanschlag: In Kürze wieder überall Strom im Berliner Südwesten

Nach dem Brandanschlag auf wichtige Kabel sind Zehntausende Menschen im Berliner Südwesten tagelang ohne Strom. Und das bei Eis und Schnee. Nun können Betroffene aufatmen.
Der großflächige Stromausfall in Berlin soll in Kürze behoben sein. Der Betreiber beginne nun schrittweise mit der Wiederversorgung mit Strom in den betroffenen Gebieten, teilte die Senatsinnenverwaltung der Deutschen Presse-Agentur mit. Zunächst hatte die „Bild“-Zeitung berichtet, dass der Strom ab 11.00 Uhr wieder fließen solle.