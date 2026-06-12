Fünf-Täler-Schule in Bad Wildbad: Warum es so wichtig ist, die Geschichte der Jugendlichen zu erzählen

Die Fünf-Täler-Schule in Calmbach machte auch mit: Um der Geschichte von Anne Frank zu gedenken, wurde zum zehnten Mal der bundesweite Anne-Frank-Tag veranstaltet.
„Ich will nicht umsonst gelebt haben wie die meisten Menschen. Ich will fortleben, auch nach meinem Tod.“ Anne Frank hat diese Zeilen am 5. April 1944, erst 14-jährig, nur wenige Monate vor der Verhaftung durch die Gestapo im Versteck in Amsterdam geschrieben. Um ihrer Geschichte zu gedenken, wurde bereits zum zehnten Mal der bundesweite Anne-Frank-Tag an ihrem Geburtstag am 12. Juni vom Anne-Frank-Zentrum veranstaltet.