Fünf-Täler-Schule in Bad Wildbad: Warum es so wichtig ist, die Geschichte der Jugendlichen zu erzählen

„Ich will nicht umsonst gelebt haben wie die meisten Menschen. Ich will fortleben, auch nach meinem Tod.“ Anne Frank hat diese Zeilen am 5. April 1944, erst 14-jährig, nur wenige Monate vor der Verhaftung durch die Gestapo im Versteck in Amsterdam geschrieben. Um ihrer Geschichte zu gedenken, wurde bereits zum zehnten Mal der bundesweite Anne-Frank-Tag an ihrem Geburtstag am 12. Juni vom Anne-Frank-Zentrum veranstaltet.

Im März 1945 ermordet 126 000 Schülerinnen und Schüler aus 843 Schulen aller Bundesländer beteiligten sich mit verschiedenen Aktionen gegen das Vergessen, laut Veranstalter ein Anmelderekord. 60 Schulen in Baden-Württemberg waren dabei, eine davon war die Fünf-Täler-Schule in Calmbach. Im Rahmen eines Schulaktionstags am 11. Juni hatten die neunten Klassen eine Plakatausstellung gestaltet, um die jüngeren Klassen über die Geschichte von Anne Frank zu informieren. So konnten sich die Klassenstufen fünf bis neun unter anderem mit der Frage auseinandersetzen, warum es so wichtig ist, die Geschichte der Jugendlichen zu erzählen, die im Alter von 15 Jahren im März 1945 im Konzentrationslager Bergen-Belsen ermordet wurde - einzig aus dem Grund, weil sie Jüdin war.

Sieben Stationen

Die Materialien wie Plakate, Arbeitsblätter, eine Anne-Frank-Zeitung und Postkarten wurden kostenlos vom Anne-Frank-Zentrum bereitgestellt. An sieben Stationen erfuhren die Schüler Details über Annes Kindheit, die ersten Jahre in Amsterdam, über Annes Leben in Gefahr, das Leben im Versteck, die letzten Monate nach der Verhaftung und die Bedeutung des Tagebuchs. Zuvor hatten sich die Klassen mit den zuständigen Lehrern auf das Thema vorbereitet.

Katharina Gormanns (hinten rechts) freut sich über das Interesse der Schüler. Foto: Ulrike Knöller

Nach dem Rundgang mit den „Neunern“ an den Plakatstationen galt es in einer weiteren Unterrichtsstunde die vielfältigen Eindrücke und die sich ergebenden Fragen zum Thema Ausgrenzung, Rassismus, Kriegszeit und aktuellen Bezugsthemen, aufzuarbeiten. Katharina Gormann, die das Projekt maßgeblich mit viel Herzblut organisierte, lobte die Zusammenarbeit mit den Kollegen: „Ohne den Einsatz der beteiligten Kollegen hätten wir das Projekt nicht durchziehen können. Es ist toll von den Kollegen, zu sagen: Wir tragen das mit, auch wenn wir keine Geschichtslehrer sind. Schön, dass sie das einfach machen.“ Zwei Jahre hatte die Familie Frank mit anderen Juden zu acht auf 50 Quadratmetern in einem Hinterhaus in Amsterdam gelebt. Die Fenster verdunkelt, völlige Ruhe am Tag, um nicht aufzufallen, und die ständige Enge, veranlassten Anne, ein Tagebuch zu schreiben. Durch dieses Tagebuch, das ihr Vater als einziger Überlebender 1947 veröffentlichen ließ, ist Annes Lebenstraum, unsterblich zu werden, erfüllt worden.

Detaillierten Aufzeichnungen

Die detaillierten Aufzeichnungen über den Tagesablauf mit so vielen verschiedenen Menschen, das Erleben der Pubertät im „Käfig“, die Gedanken über Krieg, die Menschen und der Glaube an das Gute, den sie nie aufgegeben hatte, wurden 2009 in das UNESCO-Weltkulturerbe aufgenommen und gelten als eines der wichtigsten Zeitdokumente des Holocausts.

Eine Mahnung

Mit der Geschichte der Anne Frank, mit ihren Erfahrungen und Ängsten während der NS - Zeit wurde die Grausamkeit des Zweiten Weltkriegs und die Verfolgung der Juden für die Schüler auf persönliche Weise erlebbar. Das Tagebuch ist eine Mahnung gegen Ausgrenzung, Rassismus und Hass. Die Schüler der Fünf-Täler-Schule erfuhren durch die intensive Beschäftigung mit der Lebensgeschichte von Anne Frank, was das wichtige Gut der Demokratie bedeutet, beziehungsweise welche einschneidenden Folgen der Verlust einer solchen haben kann.