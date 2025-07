Fünf Prozent Dividende: Volksbank Lahr verabschiedet alte und begrüßt neue Aufsichtsratmitglieder

Die Mitglieder der Volksbank Lahr dürfen sich freuen: Die Vertreter haben am Montag bei der Vertreterversammlung im Europa-Park-Dome einer Dividende von fünf Prozent für das Geschäftsjahr 2024 zugestimmt. .„Die Dividende ist Ausdruck unseres erfolgreichen Wirtschaftens und ein Dankeschön an unsere Mitglieder für ihr Vertrauen“, betonte Vorstandsvorsitzender Peter Rottenecker.

Zuvor hatte Aufsichtsratsvorsitzender Bernd Neugart über die Tätigkeit des Aufsichtsrats berichtet. Der Vorstand gab einen umfassenden Bericht über das Geschäftsjahr 2024. Die Volksbank Lahr blickt auf ein starkes Jahr zurück: Trotz eines herausfordernden Marktumfelds mit Zinserhöhungen, geopolitischen Unsicherheiten und verhaltener Kreditnachfrage konnte die Bank ihre Marktposition weiter ausbauen, heißt es in der Pressemitteilung. Das betreute Kundenvolumen stieg um 2,1 Prozent auf 6,5 Milliarden Euro, die Kundenkredite wuchsen um 2,4 Prozent auf mehr als 2,4 Milliarden Euro. Besonders erfreulich für die Volksbank: Im ersten Halbjahr 2025 verzeichnete man der Mitteilung zufolge bereits eine Verdopplung der Kreditnachfrage im Vergleich zum Vorjahr.

Lesen Sie auch

Auch im Wertpapier- und Versicherungsgeschäft habe die Bank Maßstäbe gesetzt. Mit einem Neugeschäftsvolumen von mehr als 180 Millionen Euro im Fondsbereich und mehr als 10 800 abgeschlossenen Versicherungsverträgen erzielte die Volksbank Lahr bundesweit Spitzenplätze. Das Bauspargeschäft erlebte mit 1394 Verträgen und einer Summe von 74,9 Millionen Euro eine Renaissance.

650 000 Euro an Vereine und Institutionen gespendet

„Unser Erfolg basiert auf einem klaren Wertefundament: Zusammenhalt, Mut, Heimatliebe und Wertschätzung“, so Rottenecker. Diese Werte würden sich nicht nur in der Geschäftsentwicklung, sondern auch im gesellschaftlichen Engagement der Bank widerspiegeln. So wurden 2024 rund 650 000 Euro an Vereine und gemeinnützige Institutionen gespendet. Projekte wie die „Solarinitiative“ oder die Biodiversitätskampagne „Unsere Region blüht und summt“ würden das nachhaltige Wirken der Bank in der Region unterstreichen.

Die Ertragslage, heißt es weiter, bleibt stabil: Der Zinsüberschuss stieg auf 42,7 Millionen Euro, das Provisionsergebnis auf 22,3 Millionen Euro. Das Ergebnis vor Steuern lag bei 23,7 Millionen Euro, das Eigenkapital erhöhte sich um 7,7 Prozent auf 348,7 Millionen Euro.

Für 2025 warb Peter Rottenecker um Verständnis für die „Vielzahl an formalen Schreiben, die Sie in den vergangenen Monaten von uns erhalten haben.“ Hintergrund seien gesetzliche Vorgaben, die von den Kunden eine aktive Zustimmung zu neuen Regelungen – etwa bei Schließfächern, Depots, AGBs, Kontomodellen sowie der Oktober in Kraft tretenden EU-Verordnung zur Echtzeitüberweisung – erforderlich machen. Trotz „diesen oftmals recht hohen bürokratischen Hürden und Hindernissen“ und weiterhin angespannter geopolitischer Weltlage blickte der Vorstandsvorsitzende optimistisch auf 2025.

Medaille und Urkunde für Mack und Niekamp

Die langjährigen Aufsichtsräte Jürgen Mack, Egbert Niekamp und Hans-Christoph Freiherr Roeder von Diersburg scheiden mit Erreichen der Altersgrenze aus dem Aufsichtsrat der Volksbank Lahr aus. Jürgen Mack und Egbert Niekamp engagierten sich 30 Jahren im höchsten Gremium der Bank. Für ihr langjähriges genossenschaftliches Engagement wurden sie im Rahmen der Vertreterversammlung vom Präsidenten und Vorstandsvorsitzenden des BadenWürttembergischen Genossenschaftsverbandes in Stuttgart (BWGV), Ulrich Theileis, mit der Raiffeisen-Schulze-Delitzsch-Medaille mit Urkunde ausgezeichnet. Hans-Christoph Freiherr Roeder von Diersburg erhielt für sein elfjähriges Engagement im obersten Gremium der Volksbank Lahr die Ehrennadel mit Urkunde BWGV.„Wir möchten uns ganz herzlich bei unseren scheidenden Aufsichtsratsmitgliedern für das über Jahre und Jahrzehnte konstruktive und vertrauensvolle Miteinander bedanken“, sagte Peter Rottenecker.

Der Vertreterversammlung wurden Steuerberaterin Silke Mutz sowie Markus Wöhrle, Geschäftsführer und Inhaber des Familienweinguts Wöhrle in Lahr, zur Wahl vorgeschlagen und von dieser einstimmig bestätigt. Die beiden Aufsichtsräte Martin-David Herrenknecht,, und Markus Juchheim (Julabo) wurden im Amt bestätigt.

Lob zum Abschied

Die Volksbank würdigt in der Mitteilung die ausscheidenden Aufsichtsratsmitglieder. Jürgen Mack überzeuge durch fundiertes Fachwissen, hohe Integrität, ausgeprägte Kommunikationsstärke, Entscheidungsfreude und eine unabhängige Denkweise, heißt es. Egbert Niekamp habe mit seinem ruhigen und verlässlichen Wesen wesentlich zur konstruktiven und vertrauensvollen Zusammenarbeit beigetragen. Hans-Christoph Freiherr Roeder von Diersburg überzeuge durch Verantwortungsbewusstsein und Teamorientierung.