Unbekannte sind in der Zeit vom 25. bis 30. Juli 2025 in mehrere Kindergärten der Region eingebrochen. Die Polizei vermutet, dass die Taten miteinander in Verbindung stehen.

Betroffen sind Einrichtungen in Ettenheim, Ettenheim-Altdorf, Rust, Ringsheim sowie im Kinzigtal in Hausach. Die Polizei hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen.

Nachdem die Redaktion bereits am Montag, 28. Juli, über Einbrüche in Kindergärten in Ettenheim, Altdorf und Ringsheim berichtet hatte, wurde nun auch ein weiterer Fall aus einem Kindergarten in Rust bekannt.

Auch zu einem weiteren Einbruch in Hausach, der sich in der Nacht von Dienstag, 29. Juli, auf Mittwoch, 30. Juli, ereignet haben soll, gibt es mutmaßlich eine Verbindung. Nach bisherigen Erkenntnissen halten die Ermittler einen Zusammenhang zwischen den Taten für wahrscheinlich.

Sachschaden größer als Diebstahlschaden

Die bislang unbekannten Täter verschafften sich jeweils durch das Aufhebeln oder Einschlagen von Fenstern und Türen Zutritt zu den Gebäuden. In Hausach drangen die Einbrecher in einen Kindergarten in der Breitenbachstraße ein. Dort wurden mehrere Räume durchsucht und gewaltsam verschlossene Schränke geöffnet.

Nach Polizeiangaben liegt der entstandene Sachschaden in allen Fällen deutlich über dem Wert des entwendeten Diebesguts. Insgesamt beläuft sich der Diebstahlschaden auf einen mittleren dreistelligen Betrag.

Die Polizei prüft derzeit, ob die Taten miteinander in Verbindung stehen. Hinweise darauf liefern unter anderem die Spuren an den Tatorten. Zur Spurensicherung wurden Spezialisten der Kriminaltechnik hinzugezogen. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.