Fünf Jahre plastikfrei einkaufen: Schopfheimer Unverpackt-Laden läuft besser denn je

Ist Bio und Nachhaltigkeit nur ein Hype oder setzt es sich durch? Diese Frage stellten sich die Betreiber des Schopfheimer Unverpackt-Ladens „Glück im Glas“ 2024, als es geradegar nicht gut lief. Mit einem Crowdfunding hätten sie damals überprüfen wollen, ob es noch ein zukunftsfähiges Projekt ist. „Das Ergebnis hat gezeigt, dass der Rückhalt noch da ist“, sagt Betreiber Lorenzo Oschwald im Gespräch mit unserer Redaktion.

Heute blickt er zum kleinen Jubiläum auf fünf Jahre des Unverpackt-Ladens an der Schopfheimer Hauptstraße zurück und sagt dabei: „Heute geht es uns so gut wie nie.“ Und: „Wir sind zu einem Ort geworden, wo Leute gerne hinkommen, wo man sich unterhalten und Zeit nehmen kann.“

Vom Schülerprojekt zum Erfolgsmodell

Vier Schülerinnen von der Waldorfschule Schopfheim brachten die Geschichte von „Glück im Glas“ in einem Schulprojekt zum Laufen. Sie erstellten ein Konzept für einen Laden, der weitgehend auf umweltschädliche Verpackung verzichtet und eröffneten den Laden im Mai 2021 unter der Leitung von Ilbert Worm. 2023 übernahm Oschwald den Laden gemeinsam mit zwei Kolleginnen, 2025 wurde er zum alleinigen Inhaber und hat heute fünf Minijobber angestellt.

Man kauft nur so viel wie man braucht

„Man kann sehen und riechen, was man kauft“, sagt Oschwald, während er auf die großen Glasbehälter zeigt, in denen Getreide, Mehle oder Müslis oder Nüsse lagern - alles bio versteht sich. Die Kunden können sich diese einfach abfüllen mit eigenen Behältern oder kostenfreien Gläsern aus dem Laden. Neben der Bio-Qualität und dem Einsparen von Verpackungsmüll gibt es noch einen weiteren Nebeneffekt: „Man kauft nur die Menge, die man auch wirklich braucht.“

Jetzt gibts auch Gemüse und Obst

300 unverpackte Produkte gibt es hier. Die meisten kommen in großen Papiersäcken oder Kanistern an, die dann in die Spender umgefüllt werden. Oschwald hat hochgerechnet wie viel Einzelverpackungen er dadurch in all den Jahren eingespart habe: 100.000. Und der Ladenbetreiber hat jede Woche eine neue Idee, erweitert das Sortiment immer wieder. Erst vor wenigen Wochen gibt es nun auch Obst und Gemüse, nach Möglichkeit aus der Region. Wie bei allem möchte man auch dabei ganz transparent sein und deshalb zeige eine Karte ganz genau, wo das Gemüse herkommt, zudem wird der Anbaubetrieb beschrieben. „Hier bekommt man eigentlich alles, was man braucht“, sagt Oschwald. Er selbst sei schon seit acht Wochen nicht mehr in einem Supermarkt gewesen. So stehen im Laden auch Haushaltsartikel wie Reinigungsmittel. Und ist das jetzt alles teurer als anderswo – wenn man es mit anderen Bio-Läden vergleiche aber nicht, sagt der Inhaber.

Lorenzo Oschwald freut sich über fünf Jahre „Glück im Glas". Die Ideen gehen ihm nicht aus. Foto: Verena Wehrle

Frischer Tofu wird angeliefert

Mitten im Gespräch wird gerade der frische Tofu angeliefert, der wöchentlich – natürlich in einer Mehrweg-Verpackung – eintrifft. Die Kunden können dies auch vorbestellen. Die erste Kundin des Tages holt sich gleich eine Portion.

Da er Nachhaltigkeit als ganzheitliches Konzept verstehe und sich dafür einsetzt, macht Oschwald auch bei der Aktion der Landwirte „Zu viel des Guten“ mit. Damit wolle er Lebensmittelverschwendung verhindern, eben, dass die Landwirte wegen der Kartoffelschwemme, die Kartoffeln entsorgen. So verkauft er diese gerade zu einem Spottpreis. „Hauptsache, sie landen nicht im Müll.“

Wie ein Leben ohne Kühlschrank möglich ist

Lorenzo Oschwald selbst hatte erste Berührungspunkte mit dem Laden noch als Kunde. Sein Lebensmotto: „Nichts tun, was Mensch, Tier und der Umwelt schadet“, habe gut zu dem Konzept gepasst. Und so kam es, dass Oschwald wegen des Ladens seinen Kühlschrank abgeschafft hat. „Ich habe einfach nichts mehr gekauft, was in Plastik verpackt war und so habe ich den Kühlschrank auch nicht mehr gebraucht“, sagt der Veganer. Alles andere sei eben auch ohne Kühlung haltbar.

Eine weitere Kundin kauft sich Sprossengläser für Keimlinge. Und so trägt der Laden zu noch etwas bei: Die Zusammenhänge in der Entstehung von Lebensmittel werden auf ganz eigene Weise deutlich. Neben all diesen Werten und Ansprüchen, die er hier vermittelt, möchte Oschwald auch dazu beitragen, Schopfheim schöner zu machen. Und so biete der Laden mit der Sitzecke drinnen wie draußen auch einen Treffpunkt.

Die Kunden – darunter viele, die immer wieder kommen – stammen übrigens nicht nur aus Schopfheim. „Glück im Glas“ habe mittlerweile im ganzen Wiesental Stammkunden – bis nach Todtnau.