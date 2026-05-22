Fünf Jahre plastikfrei einkaufen: Schopfheimer Unverpackt-Laden läuft besser denn je

„Glück im Glas“ feiert sein Fünfjähriges. Betreiber Lorenzo Oschwald hat den Laden mit immer neuen Ideen zum Erfolg geführt.
Ist Bio und Nachhaltigkeit nur ein Hype oder setzt es sich durch? Diese Frage stellten sich die Betreiber des Schopfheimer Unverpackt-Ladens „Glück im Glas“ 2024, als es geradegar nicht gut lief. Mit einem Crowdfunding hätten sie damals überprüfen wollen, ob es noch ein zukunftsfähiges Projekt ist. „Das Ergebnis hat gezeigt, dass der Rückhalt noch da ist“, sagt Betreiber Lorenzo Oschwald im Gespräch mit unserer Redaktion.