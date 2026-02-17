Fünf Jahre nach der Tat: Mann bei Wildberg brutal zusammengeschlagen – jetzt fiel das Urteil

Zwei Männer saßen auf der Anklagebank, weil sie einen damals 58-Jährigen in Wildberg krankenhausreif geschlagen haben sollen. Nun ist das Urteil gefallen.
Zwei heute 34-Jährige waren am Amtsgericht Nagold angeklagt, weil sie im September 2020 einen heute 63-Jährigen im Raum Wildberg brutal zusammengeschlagen haben sollen. Der Mann habe sich am Mopedlärm am späten Abend gestört. Das Opfer leidet bis heute unter den Folgen: Wort- und Konzentrationsstörungen, einer anhaltenden Sehschwäche auf dem linken Auge sowie psychischer Belastung. Besonders die Aussage der Ehefrau des Opfers als Augenzeugin spielte im Prozess eine Rolle.