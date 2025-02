Fünf Jahre nach dem Aus: Erster Schritt zum Neustart des Seelbacher Jugendclubs ist getan

Fasent am Tag der Bundestagswahl Seelbacher Eulenzunft veranstaltet Hock statt Umzug

Die Eulenzunft will am Tag der Bundestagswahl nicht ganz auf Fasent verzichten. Statt des großen Umzugs gibt es einen Narrenhock am Bürgerhaus. Derweil wählen die Seelbacher in der Schulmensa.