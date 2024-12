. Rund fünfeinhalb Jahre nach dem Brand von Notre-Dame wird an diesem Wochenende die Pariser Kathedrale wiedereröffnet. Am 15. April 2019 war in der Kirche ein Feuer ausgebrochen und hatte den Spitzturm und das Dach zum Einsturz gebracht.

Menschen aus aller Welt spendeten für den aufwändigen Wiederaufbau insgesamt mehr als 840 Millionen Euro. An der Wiedereröffnung am Samstag nehmen etwa 2.000 Gäste teil, darunter internationale Künstler und rund 50 Staats- und Regierungschefs.

Lesen Sie auch

Zu dem staatlichen Festakt der Wiedereröffnung, wird am Samstagabend wird auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erwartet, ebenso Großbritanniens Thronfolger Prinz William. Auch der designierte US-Präsident Donald Trump hat seine Teilnahme angekündigt, ebenso wird der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj vor Ort sein. Papst Franziskus hingegen hat abgesagt. Von ihm soll zum Auftakt der Feier eine Botschaft verlesen werden. Aus Deutschland reisen neben Steinmeier Bundesratspräsidentin Anke Rehlinger (SPD), EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und der Kölner Dombaumeister Peter Füssenich an.

Rund fünfeinhalb Jahre nach dem Brand von Notre-Dame wird Kathedrale wiedereröffnet. Foto: dpa/AP/Cedric Herpson

Notre-Dame: Rund 170 Bischöfe erwartet

Nach einem Film zu Ehren der Feuerwehrleute und Handwerker, die die Kathedrale gerettet und restauriert hatten, will Macron eine kurze Ansprache auf dem Vorplatz der Kirche halten, bevor der Erzbischof von Paris, Laurent Ulrich, mit seinem Bischofsstab an die Pforte klopfen und feierlich in die Kirche einziehen wird. In Frankreich ist es wegen der strikten Trennung von Kirche und Staat Politikern bis hin zu Staatschefs untersagt, in Gotteshäusern zu sprechen.

Nach dem Ende des Gottesdienstes gegen 21 Uhr ist ein Kulturprogramm mit dem Pianisten Lang Lang und Überraschungsgästen geplant, unter ihnen möglicherweise die britische Musiklegende Paul McCartney. Nach französischen Medienberichten lädt Frankreichs Präsident Emmanuel Macron die Politikerinnen und Politiker nach der Eröffnung zum Dinner in den Elysée.

Erste Messe in Notre-Dame am Sonntagmorgen

Am Sonntagmorgen feiert Erzbischof Laurent Ulrich dann die erste Messe in der restaurierten Kathedrale. Währenddessen findet auch die Weihe des Altars statt. An dem Gottesdienst werden neben Präsident Macron vor allem Vertreter aus den Pariser Pfarrgemeinden sowie Bedürftige teilnehmen, wie der Rektor der Kathedrale, Olivier Ribadeau Dumas, ankündigte. Außerdem werden rund 170 Bischöfe aus Frankreich und anderen Ländern erwartet.

Notre Dame: Brandursache noch immer nicht abschließend geklärt

Die frühgotische Bischofskirche Notre-Dame ist ein wichtiges Wahrzeichen von Paris, das bis zu dem verheerenden Brand vor fünfeinhalb Jahren jährlich von rund 12 Millionen Menschen besucht wurde. Nach der Wiedereröffnung rechnet die Stadt Paris nun mit bis zu 15 Millionen Besuchern pro Jahr. Warum der Dachstuhl aus dem 13. Jahrhundert Feuer fing, ist nicht abschließend geklärt. Zu dem Zeitpunkt fanden Restaurierungsarbeiten statt. Die Hypothesen reichen von einem Kurzschluss bis hin zu einer weggeworfenen Zigarette.