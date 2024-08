Hier lässt es sich bei Hitze in Calw aushalten

1 Unsere zwei Reporterinnen Jana Heer (im Bild) und Liv-Noemi Sailer haben sich die besten schattigen Plätzchen in Calw angeschaut. Foto: Liv-Noemi Sailer

Wo gibt es schattige und ruhige Sitzgelegenheiten in der Calwer Innenstadt? Wir haben uns umgesehen und getestet, wo es sich gut aushalten lässt.









Link kopiert



In der Mittagspause wünscht man sich bei sommerlichen Temperaturen, wie sie dieser Tage häufig zu spüren waren, oft nichts lieber als ein kühles Plätzchen – am besten verbunden mit ein wenig Ruhe, raus aus dem Menschentrubel, ab in die Natur.