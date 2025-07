Fünf Gänge an zwei Tagen: Grill-Damen aus Weilheim reisen zur Deutschen Meisterschaft

1 Das Team „Tanzgarde grillt“ reist mit einem Quintett zu den Deutschen Grillmeisterschaften: Zum Team zählen Conny Eberwein (von links), Alice Endreß, Judith Lämmle, Viviane Kopf, Nicole Glück, Iris Seidel und Iris Diaz. Judith Lämmle und Viviane Kopf sind terminlich diesmal verhindert und drücken aus der Heimat die Daumen. Foto: Roth Neue Herausforderung für das Team „Tanzgarde grillt“ vom SV Weilheim: Am Wochenende nimmt ein Quintett an der Deutschen Grillmeisterschaft teil.







Dass das Team von „Tanzgarde grillt“ für Überraschungen sorgen kann, haben Conny Eberwein, Nicole Glück, Iris Diaz, Alice Endreß, Viviane Kopf und Judith Lämmle zuhauf bewiesen. Der Sieg bei der Grillmeisterschaft des Radiosenders Antenne1, Top-Platzierungen bei der Landesgrillmeisterschaft in Freiburg und der Titel bei den BBQ-Days in Stuttgart sprechen eine eindeutige Sprache. Am kommenden Wochenende, 26. und 27. Juli, steht die Teilnahme an der Deutschen Grillmeisterschaft der „German Barbecue Association“ auf der Halbinsel Ferropolis in Sachsen-Anhalt an.