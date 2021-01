Fünf Fälle Corona-Mutationen im Ortenaukreis nachgewiesen

Ortenaukreis - Ein Infizierter wurde laut Landratsamt auf der Covid-Station im Ortenau Klinikum am Ebertplatz in Offenburg behandelt. Der Infizierte sei zwischenzeitlich aus dem Klinikum entlassen worden und befinde sich in Quarantäne. In Zusammenhang mit diesem Fall seien bislang zwei weitere Infektionen mit der Mutation bestätigt worden, so das Landratsamt. Bei zwei weiteren Fällen habe das Gesundheitsamt ebenfalls die engen Kontaktpersonen ermittelt. Alle Kontaktpersonen befänden sich in Quarantäne und es werden PCR-Abstriche veranlasst, um das Risiko einer Weiterverbreitung zu minimieren, heißt es weiter.

Indes werden im Ortenau Klinikum auf der Covid-Station keine neuen Patienten aufgenommen. Auch werden derzeit keine Pateinten entlassen oder auf andere Stationen verlegt. Außerdem werde bei allen Patienten ein neuer PCR-Abstsich vorgenommen, um eventuell weitere Mutationen erkennen zu können, heißt es in der Mitteilung. Nicht mehr behandlungspflichtige Patienten werden erst entlassen, wenn keine weiteren Mutationen festgestellt worden sind. Ferner wird das gesamte Personal der Station neben den Routinetestungen erneut getestet (Antigen-Schnelltest und zusätzlicher PCR-Test).