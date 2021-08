3 Kaffeehäuser haben eine lange Tradition in Lahr. Foto: Schubert

Fünf Dinge, die Genießer wissen sollten. Ist die berühmte Schwarzwälder Kirschtorte eine Lahrer Erfindung?

Lahr - Kaffeehäuser sind Orte für Genießer. Ob Hunger oder Durst – fast jedes kleine kulinarische Gelüst lässt sich dort stillen. Unsere Redaktion hat Wissenswertes rund um die traditionsreiche Geschichte Lahrer Kaffeehäuser zusammengetragen.

Der Begriff "Kaffeehaus" ruft bei den meisten Leckermäulern heitere Assoziationen hervor: wohlduftender Kaffee, Gebäckteile, feine Torten – und das serviert in einem Ambiente gemütlichen Zusammenseins. Direkt nach dem Zweiten Weltkrieg gab es in Lahr gleich wieder acht Kaffeehäuser – Kaffee war also schon damals hoch im Kurs.

Heutzutage sind etwa die "Genussmanufaktur Café Burger" und das denkmalgeschützte Café "Süßes Löchle" beliebte Anlaufstellen für Kaffeeliebhaber. Damit der Betrieb läuft, braucht es nicht nur die exotischen schwarzen Bohnen, sondern auch Ingredienzien wie Mehl und Zucker – Grundzutaten für alle süßen und salzigen, den Gaumen erfreuenden, Backwaren. Doch wie hat sich die Kaffeehauskultur in Lahr entwickelt? Und welche lokale Verankerung haben die genannten Produkte? Unsere Redaktion ist mit Gästeführer Wolfgang Bahr auf Spurensuche in der Innenstadt gegangen.

Wann gab es die allerersten Kaffeehäuser in Lahr?

"Die Kaffeehaus-Tradition in Lahr beginnt in den 1860er-Jahren", erklärt Bahr. 1864 hat ein Küfer- Meister um Erlaubnis gebeten, ein Lokal zu eröffnen – mit Billiardtischen, Tee und Kaffee, Branntwein- und Likörausschank. Sein Antrag wurde genehmigt, allerdings mit Auflagen.

Eine legte fest, dass während der Gottesdienstzeiten kein Billard gespielt werden durfte. "Daran gehalten haben sich die Lahrer nicht. Statt in den Gottesdienst sind die Bürger letztendlich ins Kaffeehaus gegangen", so der Gästeführer. Nicht nur der Kirche waren Kaffeehäuser suspekt, sondern auch der Obrigkeit. Denn in Kaffeehäusern wurde diskutiert und die Bürger politisierten sich – eine potenzielle Gefahr für alle Herrschenden.

Wurde in Lahr auch Kaffee produziert?

"Lahr ist die Stadt des Zichorien-Kaffees. Das ist der Kaffee-Ersatz der armen Leute", so Bahr. Christian Trampler und Daniel Voelcker haben Zichorien-Kaffee-Fabriken in Lahr gegründet (1798 und 1807) und den hiesigen Landwirten gezeigt, wie man Zichorie anpflanzt. Zichorien-Kaffee wird aus der Pflanze "Wegwarte" gewonnen, diese wächst, wie ihr Name verrät, am Wegrand.

Aus der gerösteten Wurzel der Pflanze gewinnt man den Zichorien-Kaffee. Die Fabriken des Ersatz-Kaffee-Produkts waren durch ihre Röstaktivität häufig von Bränden betroffen, berichtet Bahr. Ab 1870 fing das Geschäft mit Zichorien-Kaffee in Lahr an zu kippen. Ab 1900 kam dann der Bohnen- und der Malzkaffee auf den Markt. "Mitte der 1920er-Jahre war es dann vorbei mit der Produktion von Zichorien-Kaffee", sagt Bahr.

Wie macht man Mehl noch weißer?

Unentbehrliche Grundzutat, wenn man im Kaffeehaus Torten oder anderes Gebäck genießen möchte: Mehl. Bahr zufolge baut die Menschheit seit etwa 10 000 Jahren Getreide an. Im Mittelalter sei Roggen in den hiesigen Breiten das geläufigste Getreideprodukt gewesen. Die Obrigkeit genoss zu dieser Zeit ein anderes Produkt: "Weizen war damals das Getreide der Adligen. Erst später, im 18. Jahrhundert, wurde es zum gebräuchlichen Getreide für alle Menschen." Doch der weiße Weizen war begehrt, auch von armen Bürgern. Im Mittelalter haben sich jene, die sich kein edles Weizen leisten konnten, "alles mögliche einfallen lassen, um Roggenmehl weiß zu färben", so Bahr. Zum Färben von Roggen-Mehl wurde unter anderem auf Kreide zurückgegriffen.

Die Schwarzwälder Kirschtorte, eine Lahrer Erfindung?

Viele haben im Laufe der Zeit Anspruch darauf erhoben, Erfinder der Schwarzwälder Kirschtorte zu sein. "Man erzählt aber auch von einem Lahrer, dem Konditor Ziegler, der die Schwarzwälder Kirschtorte erfunden haben soll", so Gästeführer Bahr. Die Konditorei Ziegler habe es nachweislich im Bereich der Lahrer Oberstadt gegeben.

Die Legende, die sich um den Konditormeister rankt, lautet wie folgt: Ein holländischer Handelsmann namens Jan van Brake hätte sich in eine Schwarzwälder Schönheit aus Lahr verliebt. Wenn er zu Besuch kam, brachte er seiner Lahrer Geliebten stets holländische Schokolade mit. Wenn er unter Tränen wieder ging, so Bahr, gab sie ihm Schwarzwälder Kirschwasser als Abschiedsgeschenk mit. Als ihre Hochzeit bevorstand, so heißt es, seien sie zum Konditor Ziegler gegangen – mit der Bitte, eine Torte zu kreieren, die holländische Schokolade und Schwarzwälder Kirschwasser miteinander vereint. Als Symbol ihrer Liebe. So soll der Lahrer Konditor Ziegler die Schwarzwälder Kirschtorte erfunden haben.

Hat man in der Lahrer Innenstadt Mehl gemahlen?

Bevor Mehl zu einer Torte wird, muss erst einmal Getreide gemahlen werden. In der Straße "Bei der Stadtmühle" floss früher der Gewerbekanal. An diesem Kanal stand auch die Stadtmühle. "In dieser Mühle wurde bis 1969 Mehl gemahlen", erklärt Bahr, "dann kam das Ende des Mahlens, es war einfach nicht mehr rentabel."

Die Mühle hatte somit keine Funktion mehr. Die Diskussionen im Gemeinderat führten zum Abriss des Gebäudes. Die Fläche sollte neu bebaut werden. 1979 wurde dann die "Genussmanufaktur Burger" an ebenjenem Ort eröffnet.



Kaffeehaus-Tour

Weitere Aspekte zur Lahrer Kaffeehaustradition erfahren Interessierte bei der nächsten Kaffeehaus-Tour am Donnerstag, 16. September. Die Führung kostet inklusive Quiche, Schwarzwälder Kirschtorte, Heißgetränk, Winzersekt und Führung 25 Euro pro Person. Eine Anmeldung ist per E-Mail an stadtmarketing@lahr.de oder telefonisch unter 07821/910-0128 möglich.