Es hat ein wenig länger gedauert als ursprünglich geplant. Doch dafür gibt es nun das volle Programm. In Nagold sind ab sofort fünf Trinkwasserbrunnen in Betrieb.

Aus drei mach fünf. Statt der ursprünglich vom Nagolder Gemeinderat abgesegneten drei Trinkwasserbrunnen, sind es nun sogar fünf. Und das Tollste daran aus städtischer Sicht: Die eigentlichen Trinkwasserbrunnen kosten die Stadt nichts. Diese hatte lediglich die Tiefbaukosten zu tragen.

Denn das Nagolder Energie-Unternehmen Wahr hatte sich im Nachgang zu seinem 60-jährigen Bestehen im vergangenen Jahr dazu entschlossen, seiner Heimatstadt ein Geschenk zu machen. Die in Nagold anvisierten Trinkwasserbrunnen passten da perfekt. Schließlich ist ja auch Wasser im weitesten Sinne ein Energielieferant für den Menschen.

Am Stadtpark Kleb, direkt am Eingang nahe der Kleb-Brücke, ist einer der Standorte. Und dort nahmen am Donnerstagnachmittag auch Nagolds OB Jürgen Großmann, weitere städtische Mitarbeiter und Vertreter der Firma Wahr den öffentlichen Trinkwasserspender in Betrieb.

Weitere Standorte befinden sich in der Waldachstraße, am Jesenice-Platz, am Spielplatz im Riedbrunnen und im Parkhaus Weihergässle. Die Trinkwasserbrunnen stehen ab sofort allen Besuchern der Stadt kostenfrei zur Verfügung.

Der Wasserspender fährt heraus

Per Knopfdruck wird die Wasserspende ausgelöst. Danach fährt der Wasserauslass aus der Säule heraus und das frische kühle Trinkwasser fließt in einem leichten Bogen auf einen schrägen Ablauf. Dabei ist der Bogen so eingestellt, dass auch Trinkwasserflaschen darunter gestellt werden können. Die Entnahmezeit liegt bei 30 Sekunden und die Menge bei einem halben Liter Wasser.

Nagolds OB Jürgen Großmann dankte dem Unternehmen „Fritz Wahr Energie“ für dieses Zeichen, das es damit setze. Dabei machte Großmann deutlich, dass das Unternehmen auf die Stadt zugekommen sei. „Ihre Idee war: Was können wir für die Stadt und ihre Bürger tun.“ Dabei kreuzten sich die Interessen des Unternehmens, mit dem schon beschlossenen Vorhaben des Nagolder Gemeinderats. „Da haben wir alles noch mal zurückgestellt“, sagte Nagolds OB.

„Das ist eine echte Bereicherung“

Und so seien nun aus den drei geplanten Trinkwasserbrunnen fünf geworden. „Und alle fünf sind ein Sponsoring des Unternehmens“. Großmann dankte für die Großzügigkeit. Er war überzeugt: „Das ist eine echte Bereicherung für unsere Stadt.“

Geschäftsführer Wolfgang Wahr betonte, dass das Unternehmen damit auch seine Dankbarkeit gegenüber der Stadt und ihrer Bevölkerung zeigen wollte. Das Jubiläum 2024 wollte man zum Anlass nehmen, auch etwas zurückzugeben. Nun sei er dankbar, „dass wir das gemeinsam auf die Beine stellen konnten“.

Ganz simpel können auch Flaschen befüllt werden. Foto: Heiko Hofmann

Walter Saar von den Stadtwerken verwies darauf, dass man ein System gewählt habe, das besonders Rücksicht auf Themen wie die Hygiene und Vandalismus-Sicherheit nehme. Die Brunnen stammen vom Schweizer Hersteller Plasson und sind mit hochwertigen Edelstahlgehäusen ausgestattet. „Diese sorgen für Langlebigkeit, Schutz vor äußeren Einflüssen und eine einfache Reinigung“, heißt es dazu in einer Mitteilung der Stadt.

Regelmäßige Spülvorgänge sollen auch bei großer Hitze vor einer Verkeimung schützen. Die Spender sind so konzipiert, dass auch Flaschen mit bis zu 1,5 Litern Inhalt befüllt werden können.