1 Die Vertreter der beiden Museumsträger, Stadt Trossingen und Firma Hohner, mit den Museumsleitern. Von links: Bürgermeisterin Susanne Irion, der neue Museumsleiter Salvatore Martinelli, sein Vorgänger Martin Häffner und Gerhard Müller, Produktmanager bei der Firma Hohner. Foto: Markus Schmitz

Salvatore Martinelli übernimmt die Nachfolge des langjährigen Leiters Martin Häffner. Als eine seiner zentralen Aufgaben sieht er die Digitalisierung der Bestände.









Noch in diesem Jahr geht der langjährige Leiter des Deutschen Harmonikamuseums, Martin Häffner, in den Ruhestand. So drängte die Zeit, die Stelle neu zu besetzen. Nachdem der ursprünglichen Nachfolgerin in der Probezeit gekündigt worden war, wurde die Stelle neu ausgeschrieben.