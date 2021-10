2 Für Führungsaufgaben ist die nächste Generation bei der Bräunlinger Feuerwehr gerüstet. Foto: © Jörg Hüttenhölscher – stock.adobe.com

Martin Frey hört als ­Kommandant der ­Bräunlinger Feuerwehr auf. In Rente geht er aber noch lange nicht. Am Montag wählt die Gesamtwehr einen Nachfolger des 54-Jährigen.

Bräunlingen (jak). Eigentlich wollte Martin Frey schon im Frühjahr aufhören. Frühzeitig hatte er Bürgermeister Micha Bächle, Kreisbrandmeister Florian Vetter und die Abteilungskommandanten informiert. Doch dann kam es anders. "Es gibt viele Kommandanten, die nicht aufhören können, weil es keinen Nachfolger gibt", sagt der Bräunlinger Kommandant. Doch bei Frey lag es einfach daran, dass die Versammlung der Gesamtwehr aufgrund von Corona verschoben werden musste. Am Montag, 4. Oktober, geht sie nun über die Bühne, und dann wird die Bräunlinger Feuerwehr eine neue Führung erhalten.

Generationenwechsel hat bereits begonnen

"Wir haben mit dem Generationenwechsel ja schon begonnen", sagt Frey. Beispielsweise in Unterbränd, wo Michael Becker die Abteilung führt, oder in Döggingen, wo Andreas Peter Abteilungskommandant ist. Nun sei es auch Zeit, die Gesamtwehr unter eine neue Führung zu stellen. Einen Großteil seiner Zeit in der Feuerwehr hat Frey Führungsaufgaben übernommen. Mit 21 Jahren ist er eingetreten, damals waren es noch andere Zeiten. Die jungen Männer mussten warten, bis genügend Interessenten zusammengekommen waren, denn nur als Gruppe konnten sie in die Wehr eintreten. 1996 kam dann der Gruppenführerlehrgang, seither engagiert sich Frey nicht nur in der Feuerwehr, sondern auch auf der Führungsebene, und seit zehn Jahren ist er Gesamtkommandant. Dabei war die Wahl zum Chef der Bräunlinger Feuerwehr etwas ungeplant. Vorgänger Helmut Dold war überraschend gestorben. "Ich wurde quasi über Nacht zum Kommandanten", erinnert sich Frey.

54-Jähriger will mehr Zeit mit Familie verbringen

Doch klar war damals schon, wenn es Frey macht, dann nicht nur ein paar Jahre. Es brauche eine gewisse Zeit, das Amt, das mit Verantwortung und Verpflichtung verbunden ist, auszufüllen. "Es gibt Sachen, die kann man nicht lernen. Die bringen das Alter und die Erfahrung mit sich", sagt der 54-Jährige.

Nun ist es aber Zeit, aufzuhören: "Ich habe in der Vergangenheit viel Zeit in die Feuerwehr investiert. Zeit, die ich meiner Familie vorenthalten habe", sagt Martin Frey. "Für mich ist nun der Zeitpunkt gekommen, etwas von dem Genommenen zurückzugeben." Das heißt allerdings nicht, dass Frey zukünftig der Feuerwehr den Rücken zukehrt. Zwar hört er als Kommandant auf, in Rente geht er allerdings noch nicht. Schließlich ist er auch noch ausgebildeter Zugführer und Maschinist.

Um die Zukunft der Bräunlinger Feuerwehr macht sich Frey keine Sorgen: Viel sei für die Jugend getan und damit in die Zukunft investiert worden. Nicht nur der Generationenwechsel auf der Führungsebene werde schrittweise vollzogen, sondern auch von unten kommen neue Kameraden hinzu. Erst jüngst haben sich zehn junge Leute zum Gruppenführer und teils zum Zugführer ausbilden lassen.

Wenn Frey auf seine Amtszeit zurückblickt, zaubern ihm vor allem die drei ­Jubiläen ein Lächeln ins Gesicht: 2014 feierte die Stadt-Wehr 150. Geburtstag, ein Jahr später die Abteilung Döggingen 150. Geburtstag und die Abteilung Waldhausen 75. Geburtstag. 2024 wird die Abteilung Unterbränd 125 Jahre alt – dann mit neuem Kommandanten.

Ein kleiner Wermutstropfen ist beim Abschied vom Kommandanten-Amt dabei. Gerne hätte Martin Frey das Projekt Unterbränd noch abgeschlossen. Schließlich bekommt die Abteilung ein neues Fahrzeug. Und weil das nicht in das alte Feuerwehrhaus passt, auch noch ein neues Gebäude. Es war alles schon geplant und eigentlich auch klar, dass es in Freys Amtszeit abgeschlossen wird. Doch dann kam Corona und sorgte für einen zeitlichen Verzug.