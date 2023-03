1 Orschweiers Ortsvorsteher Bernd Dosch (von links) und Mahlbergs Bürgermeister Dietmar Benz gratulierten den stellvertretenden Kommandanten Stefan Waldinger, dem Kommandanten Thomas Obergföll und dem Jugendleiter Lukas Spanjer Foto: Masson

Nach vielen Jahren gibt Rolf Ackermann bei der Feuerwehr Mahlberg seine Führungsposition ab. Zum neuen Kommandanten ist sein bisheriger Stellvertreter gewählt worden.









Bevor die Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Mahlberg starten konnte, musste diese erst einen Einsatz bewältigen: Mit einem Löschfahrzeug rückte sie zu einem überschaubaren Containerbrand auf dem Friedhof aus.

28 Einsätze 2022: In seinem letzten Amtsbericht vermeldete der scheidende Kommandant Rolf Ackermann 28 Einsätze im Vorjahr, (2021 waren es noch 41) darunter 16 technische Hilfeleistungen. Besonders im vorigen Juli war die Feuerwehr Mahlberg zu mehreren Verkehrsunfällen ausgerückt. Die Brandereignisse mit Gasgrill, Mülleimer, Grünschnittcontainer und einem Kamin verliefen allesamt nicht dramatisch.

45 aktive Kräfte: Bestellt wurde 2022 ein neuer GW-T (Gerätewagen Transport) für knapp 272 000 Euro. Unter derzeit 45 aktiven Kräften in der Einsatzabteilung finden sich auch 23 Atemschutzgeräteträger. Alle hatten trotz der glimpflich verlaufenen Ereignisse 2022 noch mehr zu tun, denn auch wöchentliche Proben, Aus- und Fortbildungen samt diversen Diensten gehörten zu ihren freiwilligen Alltagsbeschäftigungen.

Erfolgreiches Knoblauchfest: Schriftführer Lukas Spanjer berichtete von einer Fahrradtour am Vatertag, Kameradschaftsabend, Wanderung zum Hasenberg und einer Weihnachtsfeier. In Kooperation mit dem Musikverein wurde ein gut besuchtes Platzkonzert am Gerätehaus ausgerichtet. Schließlich war im September das eigene traditionelle Knoblauchfest mit mehr als 1000 Gästen blendend verlaufen. Das nahm auch besonderen Raum beim Kassenbericht von Rechnerin Nora Ackermann ein. Denn insbesondere dieses Knoblauchfest hatte für ein schönes Plus in der Kameradschaftskasse gesorgt.

Geehrt für ihre langen Dienste bei der Mahlberger Feuerwehr wurden (von links): Martin Müller, Rolf Ackermann, Jürgen Held und Lothar Mutz. Bürgermeister Dietmar Benz und Kreisbrandmeister Bernhard Frei gratulierten Foto: Masson

Neuer Jugendleiter: Nach 23 Jahren Amtszeit verabschiedete sich Martin Müller als Jugendleiter. Er sei stolz auf die Jugendfeuerwehr (JFFW). Diese sei hoch motiviert und ansonsten sehr gut ausgestattet. Neuer Jugendwart ist jetzt Lukas Spanjer mit dem wieder gewähltem Stellvertreter Hannes Fuchs. Bastian Zehnle ergänzte: Neben zahlreichen Jugend-Proben und Erringen der Leistungsspange wurden auch Christbäume eingesammelt, an der Kreisputzete und dem JFFW-Kreiszeltlager teilgenommen sowie ein Stand am Mahlberger Weihnachtsmarkt betrieben.

Abschied vom Altersobmann: Altersobmann Lothar Mutz verabschiedete sich nach 20 Jahren in dieser Funktion ebenfalls aus seinem Amt. Erst kürzlich hatten ihn zu seinem 85.Geburtstag die Kameraden eine Tanne vor sein Haus gestellt und ihn damit extra geehrt. Schon in seiner aktiven 53-jährigen Dienstzeit hatte Mutz unter anderem 14 Jahre lang auch als Orschweierer Abteilungskommandant gedient. Als Obmann-Nachfolger wurde anschließend von den Alterskameraden Roland Schaub gewählt, als Stellvertreter (für bislang Bernd Zehe) einstimmig Georg Jäger.

Wechsel im Vorstand: Wie angekündigt, kandidierte Ackermanns bisheriger Stellvertreter Thomas Obergföll als Kommandant. Er erhielt 30 von 35 Stimmen. Sein neuer Stellvertreter ist Stefan Waldinger. Von neun Kandidaten wurden für sechs Plätze in den neuen FFW-Ausschuss gewählt: Hannes Fuchs, Frank Riedel, Stefan Kuhn, Dominik Studer, Moritz Weber und Martin Müller.

Lob für die Feuerwehr: Mahlbergs Bürgermeister Dietmar Benz dankte allen Feuerwehr-Aktiven für ihre stete Einsatzbereitschaft und würdigte speziell die langjährigen Führungskräfte. Kreisbrandmeister Bernhard Frei betonte: „28 Jahreseinsätze sind nicht wenig – und jedes Mal zählt die zuverlässige Präsenz!“

Besondere Ehrungen für Ackermann und zwei weitere Kameraden: Allen voran wurden Rolf Ackermann und Jürgen Held für insgesamt 40 Jahre Feuerwehr-Mitgliedschaft mit dem baden-württembergischen Feuerwehr-Ehrenzeichen in Gold geehrt. Zu seiner Überraschung wurde Ackermann auch noch mit einem Ehrenzeichen-Kranz in Silber vom Deutschen Feuerwehr-Verband ausgezeichnet. Ackermann hatte schon seit 2002 als Orschweierer Abteilungskommandant, ab 2005 als Gesamtkommandant und nach der Abteilungsfusion 2008 schließlich als Mahlburger Chef seine Leitungsfunktion wahr genommen (wir werden noch berichten). Ackermann dankte gerührt: Ohne die stets enge Kameradschaft und viel Unterstützung hätte er sein Amt nicht ausführen können.

Martin Müller erhielt von der baden-württembergischen Jugendfeuerwehr für seine jahrzehntelange Leiter-Tätigkeit die Ehrennadel in Silber.

Beförderungen

Auf der Hauptversammlung wurden auch Beförderungen ausgesprochen. So ist Frank Rieder nun Hauptlöschmeister und Moritz Weber nun Oberfeuerwehrmann. Als Jüngste wurden Felix Müller und Andi Balaj zu Feuerwehrmännern ernannt.