Führungskrise hat ein Ende: Drei neue Vorsitzende retten den SC Wallburg vor dem Aus

Das Zittern hat ein Ende: Mit Lucas Vogt, Stefan Hunn und Benjamin Kirschbaum hat der Verein drei neue Vorsitzende gefunden – und sie haben schon konkrete Pläne.
Lange Zeit war die Zukunft des SC Wallburg geprägt von Unsicherheit: Seit Thomas Mutschler im November vergangenen Jahres aus beruflichen Gründen seinen Rücktritt als Vorsitzender bekanntgegeben hatte, herrschte Ratlosigkeit, lange wusste niemand, wie es nun weitergehen könnte. Auch Mutschlers Stellvertreter Tobias Schaub hatte seinen Rückzug erklärt (wir berichteten mehrfach). „Vor zwei Jahren standen wir schon einmal vor dieser Situation“, war aus dem Kreis der Mitglieder zu vernehmen.