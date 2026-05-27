Führungskrise hat ein Ende: Drei neue Vorsitzende retten den SC Wallburg vor dem Aus

Das Zittern hat ein Ende: Mit Lucas Vogt, Stefan Hunn und Benjamin Kirschbaum hat der Verein drei neue Vorsitzende gefunden – und sie haben schon konkrete Pläne.

Lange Zeit war die Zukunft des SC Wallburg geprägt von Unsicherheit: Seit Thomas Mutschler im November vergangenen Jahres aus beruflichen Gründen seinen Rücktritt als Vorsitzender bekanntgegeben hatte, herrschte Ratlosigkeit, lange wusste niemand, wie es nun weitergehen könnte. Auch Mutschlers Stellvertreter Tobias Schaub hatte seinen Rückzug erklärt (wir berichteten mehrfach). „Vor zwei Jahren standen wir schon einmal vor dieser Situation“, war aus dem Kreis der Mitglieder zu vernehmen.

Am 20. März, also vor gut zwei Monaten, stand die reguläre Hauptversammlung des SC Wallburg an und es deutete sich an, dass eine satzungskonforme Lösung für die Besetzung des Vorstands utopisch anmutete. Ein Konstrukt mit einem hauptverantwortlichen Vorsitzenden und einem aufgeblähten Vorstand trug den heutigen Bedürfnissen des Vereins nicht mehr Rechnung.

Vereinsmitglieder, die sich bereiterklärten, als gleichberechtigte Vorsitzende Verantwortung zu übernehmen, ließen sich zum Glück nach vielen Gesprächen finden, und so lautete die Hausaufgabe, die Vereinssatzung entsprechend zu modifizieren, dass sie die personellen Optionen zulässt.

Vorstand will neue Sportarten etablieren

Nun traf man sich am Freitagabend im Clubheim am Sportplatz erneut zur außerordentlichen Hauptversammlung, wo man die Zukunft des Vereins einläuten konnte. Die Satzungsänderung verlief ohne Zwischenfälle und der Weg war frei: Lucas Vogt, Stefan Hunn und Benjamin Kirschbaum wurden zu gleichberechtigten Vorsitzenden gewählt. Der Sportclub hat es demnach aus der Führungskrise geschafft und sich vor dem Aus gerettet.

Vogt möchte seinen Schwerpunkt fernab des Sports einbringen. Sein Engagement fokussiert sich auf das großzügige, aber nicht mehr allermodernste Clubheim. Hier plant er eine umfassende Sanierung von der Küche bis hin zu den Duschen für die Mannschaften. Dann soll das Haus für Veranstaltungen aller Art vermietet werden, um auf diese Weise Geld für den Verein zu verdienen. Dafür präsentierte er ein detailliertes Konzept mit der Erstellung einer Terrasse und späterer Überdachung.

Kirschbaum hingegen sieht sein Engagement wesentlich im Breitensport, den es im SC Wallburg noch nicht wirklich gebe, wie er sagte. Er zieht in Erwägung, neue Sportarten im Verein zu etablieren und denkt dabei an Fitness, Yoga oder auch Boxen oder ein anderer Kampfsport, während Hunn sich hauptsächlich um die Fußball-Jugend kümmern möchte.

Info – Neuer Verwaltungsrat

Ergänzt wird der Vorstand durch einen Verwaltungsrat, dessen gewählten Mitgliedern keine festen Ämter zugewiesen wurden. So hofft man auf die nötige Flexibilität, um die künftigen Aufgaben zu meistern. Groß war die Freude, dass sich acht Freiwillige bereiterklärten, sich im Verwaltungsrat zu engagieren: Tapio Zanger, Steffen Rieger, Beate Föhrenbacher, Franziska Schaub, Marion Schleicher, Christoph Schneider, Mirco Vitt und Clemens Ibert. Diese Runde ersetzt ab sofort ein 17-köpfiges Gremium.