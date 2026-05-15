Der nordrhein-westfälische FDP-Landeschef Henning Höne zieht seine Kandidatur für den FDP-Bundesvorsitz zurück. Das bestätigte ein Sprecher der FDP in Nordrhein-Westfalen - zuvor hatte die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" berichtet.







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Düsseldorf - Der nordrhein-westfälische FDP-Landeschef Henning Höne zieht seine Kandidatur für den FDP-Bundesvorsitz zurück. Das bestätigte ein Sprecher der FDP in Nordrhein-Westfalen - zuvor hatte die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" berichtet. Damit bleibt zunächst nur Wolfgang Kubicki als Kandidat für den FDP-Bundesvorsitz.