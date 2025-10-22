Führungen bei Hüfingen: Hans Josef Fritschi kennt die heilenden Kräfte der Natur

Hans Josef Fritschi bietet Führungen in der Natur bei Hüfingen an. Er hat sich ein großes Wissen zu Heilkräutern und der Baumheilkunde angeeignet.
Er weiß, was ihm Gehör verschafft: „Am besten kann man die Teilnehmer mit Geschichten rund um die Natur packen“, erklärt Hans Josef Fritschi die große Resonanz an Besuchern seiner Führungen in die Natur. Der 67-Jährige selbst ist studierter Naturheilkundler und hat sein Berufsleben vor allem mit schriftstellerischer Arbeit zu Themen rund um die Naturheilkunde verbracht.