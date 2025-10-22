Führungen bei Hüfingen: Hans Josef Fritschi kennt die heilenden Kräfte der Natur

Hans Josef Fritschi bietet Führungen in der Natur bei Hüfingen an. Er hat sich ein großes Wissen zu Heilkräutern und der Baumheilkunde angeeignet.

Er weiß, was ihm Gehör verschafft: „Am besten kann man die Teilnehmer mit Geschichten rund um die Natur packen“, erklärt Hans Josef Fritschi die große Resonanz an Besuchern seiner Führungen in die Natur. Der 67-Jährige selbst ist studierter Naturheilkundler und hat sein Berufsleben vor allem mit schriftstellerischer Arbeit zu Themen rund um die Naturheilkunde verbracht.

Organisiert von der Stadt Hüfingen war er dieses Jahr mehrfach mit interessierten Teilnehmern rund um den Kräuterlehrpfad und Orchideenweg unterwegs. Im Frühjahr mit dem Thema Frühlingskräuter, im Juni mit dem Thema Heilkräuter im Blumenteppich und zuletzt mit über 60 Teilnehmern zum Thema Wissenswertes aus der Baumheilkunde.

Die positive Wirkung von Heilkräutern sei vielen Menschen bekannt. Doch auch verschiedene Bäume sollte man dem Naturheilkundler zufolge als Heilmittel in Betracht ziehen. Weit vorn stehe dabei die Linde, zum Beispiel in Form von Lindenblütentee, mit seiner beruhigenden und harmonisierenden Wirkung.

Esche in der Mythologie

Die Kastanie könne man sowohl als Tinktur als auch als Salbe zur Stärkung der Venentätigkeit einsetzen. Die Birke sei ein hervorragendes Mittel, um den Körper zu reinigen, auszuscheiden und zu entgiften. Diese Bäume würden auf der Exkursion, die in der Regel rund zwei Stunden dauert, vorgestellt und ihre heilenden Wirkformen erklärt, so Fritschi.

Eine besondere Geschichte erzähle er zur Esche. Die gemeine Esche ist in der germanischen Mythologie als Yggdrasil, der Weltenbaum, von zentraler Bedeutung, der den gesamten Kosmos miteinander verbindet und repräsentiert. Der Baum stelle die Verbindung zwischen den verschiedenen Welten wie der Götterwelt, der Menschenwelt und der Unterwelt dar, die durch seine Wurzeln und Äste verbunden sind. Das bedeute nach der Edda, die die Quelle der germanischen Mythologie ist, dass das Ende der Erde bevorstehe, wenn der Weltenbaum welke. In der Mythologie kämen bis auf wenige alle um, doch diese Götter und Menschen erschaffen die Erde neu, und für diesen Neuanfang stehe dann die Birke.

Esche kämpft mit Pilz

Seit den 1990er-Jahren habe die Esche in der Region tatsächlich mit einem Pilz zu kämpfen, der sich in den Stamm frisst und den Wasserdurchfluss unterbricht. Das sei eine der Geschichten, mit denen Hans Josef Fritschi auf seinen Führungen die Teilnehmer interessieren könne.

Eine andere sei die Geschichte des Wurmfarns, im Volksmund auch Teufelsleiter genannt. Der Wurmfarn sei in früherer Zeit aufgrund seiner giftigen Wirkung zur Behandlung von Bandwürmern eingesetzt worden. Der Begriff „Teufelsleiter“ wird manchmal in Verbindung mit Farnen genannt, weil Farne im Mittelalter als schützende Pflanzen galten, die böse Geister abwehren sollen.

Insbesondere der Echte Wurmfarn wurde als „Teufelsleiter“ bezeichnet, da sein Rhizom früher medizinisch zur Parasitenbekämpfung genutzt wurde und die Pflanze selbst böse Mächte vertreiben sollte. Es sei jedoch wichtig zu wissen, so hebt Hans Josef Fritschi hervor, dass dieser Farn extrem giftig ist und genau dosiert zum Einsatz kommen solle.

Interessante Geschichten

So habe er viel recherchiert, um zu den Heilkräutern und Bäumen immer auch interessante Geschichten erzählen zu können, berichtet Hans Josef Fritschi. „Heute kann man alles im Internet oder auch zunehmend mit KI lesen, doch Geschichten dazu erzählen können diese Medien nicht“, betont der Naturheilkundler. Aber das sei es, was seine Führungen für die Teilnehmer so spannend mache, stellt er fest.

Mit Projekten für das Jahr 2026 sei man derzeit in der Planung. Die Baumwanderung werde auf alle Fälle wiederholt, aber auch neue Themen seien in Arbeit, wie zum Beispiel eine Führung zu weiteren Arten von Heilkräutern, die man in der Natur rund um Hüfingen finden könne.

Talent geerbt

Das schriftstellerische Talent

hat Hans Josef Fritschi vermutlich von seinen Eltern Käthe und Kuno Fritschi, die viele Geschichten über Hüfingen veröffentlicht haben. Seinen lebenslangen Bezug zur Natur hat der gebürtige Hüfinger von seiner Großmutter, die ihn als Kind schon immer mit nach draußen genommen hat. Sie habe auch immer Geschichten zu vielen Pflanzen erzählt, erinnert er sich.