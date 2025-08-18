Führung über Henker und Halunken: Überraschender Blick in die Lahrer Kriminalgeschichte

Stadthistoriker Thorsten Mietzner hat bei einer Führung Einblicke in die Rechtsgeschichte vermittelt. Dabei ging es auch um mittelalterliche Strafen.

Der Ausgangspunkt der Führung vor dem Kulturbüro am Alten Rathaus war kein Zufall. Mietzner erklärte dort die Entwicklung der Begriffe Recht und Ordnung seit dem Mittelalter. „Die Rechtsprechung im Mittelalter war ein öffentlicher Prozess“, betonte der Stadthistoriker. Deshalb sei das Untergeschoss des heutigen Gebäudes ursprünglich frei stehend gewesen. Dort war der Versammlungsort des städtischen Gerichts, die Teilnahme war für die männlichen Bürger sogar verpflichtend.

Diese Art der Gerichtsbarkeit hat ihren Ursprung im heute sogenannten germanischen Recht, erfuhren die Teilnehmer der Führung: Von der Rathaus-Freitreppe aus wurde das Urteil verkündet. Diejenigen, die es angehört hatten, versammelten sich auf dem Urteilsplatz. Womit auch geklärt war, was es mit dessen Namen auf sich hat.

Mietzner betonte bei der Führung die Unterschiede zwischen der niederen und der hohen Gerichtsbarkeit. Im Mittelalter – Lahr hat das Stadtrecht vermutlich im letzten Drittel des 13. Jahrhunderts erhalten – übten der Schultheiß und der Stadtrat (zwölf Bürger) die niedere Gerichtsbarkeit aus. Dabei ging es um Geld- oder Ehrstrafen. Rechtsprechung und die damit verbundenen Strafen dienten der „Wiederherstellung einer gestörten Ordnung“.

Ein Gefängnis gab es nicht, aber einen Käfig

Ein Gefängnis hatte die Stadt damals nicht. Geldstrafen konnten aber sehr empfindlich treffen, da im Mittelalter, wo es keine Vollbeschäftigung im heutigen Sinn gab, nur wenige Bürger ausreichend Geld hatten. Die „Halsgeige“ (die derzeit im Stadtmuseum ausgestellt ist, siehe Info) oder ein Käfig, wie er am damaligen Rathaus stand, waren gefürchtete Ehrenstrafen, die im schlimmsten Fall den Verlust des Bürgerrechts zur Folge hatten.

Die Freitreppe am Alten Rathaus hat im übertragenen Sinn noch eine andere Bedeutung: Der öffentliche Prozess wurde mit dem Ende des Mittelalters zunehmend nicht öffentlich. Damit entstand mit dem Beginn der Neuzeit auch der Begriff der Obrigkeit. Im damaligen Rathaus tagten Rat und Gericht (nicht mehr öffentlich) unter dem Dach, also oben. Welche Bedeutung das Recht damals hatte, ist im Bürgerbuch aus dem Jahr 1356 erkennbar. Es enthält die Namen von 200 Bürgern, darunter sind 24 „Halunken“.

Leibstrafen waren Sache der staatlichen Gewalt. Daran erinnern – wenn auch unter einer ganz anderen Prämisse – das Henkerhiisli und die Gerichtsstraße. Im Jahr 1803 kam die Stadt Lahr unter badische Herrschaft. Damit fiel die Stelle des Scharfrichters oder Henkers in Lahr weg. Todesurteile, die ein Gericht unter Vorsitz des Oberamtmanns (ein Vorläufer unseres Landrats) gefällt hatte, wurden nicht mehr an der Hinrichtungsstätte Galgenberg (in der Nähe der späteren Roth-Händle) vollzogen, sondern in Offenburg oder in Rastatt.

Im Henkerhiisli hat nie ein Scharfrichter gewohnt

Es gab bis dahin in Lahr zwei Familien, die das „unehrliche Handwerk“ des Henkers ausübten und vom Vater an den Sohn vererbten. Dabei stellte die Familie Frank in Lahr den letzten Scharfrichter. Der Enkel kaufte das Haus im Jahr 1865, davor vermutlich ein Lagerhaus. Aufgrund der Qualifikation – Henker waren auch für das „peinliche Verhör“ (erzwungene und für ein Urteil notwendige Geständnisse mittels Folter) zuständig und für das Beseitigen von Tierkadavern – wurden die Nachfahren des letzten Lahrer Henkers Veterinäre. „Hier hat nie ein Henker gewohnt“, stellte Mietzner auf der Treppe des Henkerhiislis klar. Es sei aber interessant, was das „historische Gedächtnis“ einer Stadt bewahren würde.

Die steile Gerichtsstraße verweist auf den mittlerweile moderneren Begriff der Obrigkeit. Das heutige Amtsgericht, errichtet an der Wende zum 20. Jahrhundert, lag damals – ganz bewusst ausgesucht – höher als das neue Gefängnis in der Turmstraße, heute Sitz der Lahrer Kripo. Das neue Gefängnis, um 1860 gebaut, löste den heutigen Storchenturm ab. Bekannt ist, dass dieser Turm der mittelalterlichen Burg dem Abriss in der Mitte des 18. Jahrhunderts nur entging, weil eine neue Art der Strafe – das Gefängnis – die Ehrstrafe allmählich abgelöst hatte.

Andere Stationen der Führung waren das Petersloch und das Grusiloch (damals Teile der Stadtmauer). Das Grusiloch (heute im schmalen Durchgang neben der VHS) leitet seinen Namen übrigens nicht vom Wort Gruseln her: Der Name erinnert vielmehr wohl an einen Insassen namens Krause, ähnlich wie beim Peterloch in der Bergstraße.

Der nicht erhaltene Hexenturm erinnert an eine kurze Untersuchungshaft der Regina Zierlin (aus Mietersheim), die im September 1655 als verurteilte „Hexe“ erst geköpft und dann verbrannt wurde.

Ausstellung im Museum

Es ist Zufall, dass die Stadtführung „Von Hexen, Henkern und Halunken“ am Samstag thematisch zur aktuellen Sonderausstellung im Stadtmuseum passte, die sich mit der Lahrer Rechts- und Kriminalitätsgeschichte befasst (wir haben berichtet). Die Stadtführung, die unter anderem der Herkunft der Namen Urteilsplatz, Henkerhiisli oder Galgenberg nachgeht, wird regelmäßig alle zwei Jahre angeboten.