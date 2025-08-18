Führung über Henker und Halunken: Überraschender Blick in die Lahrer Kriminalgeschichte

Stadthistoriker Thorsten Mietzner hat bei einer Führung Einblicke in die Rechtsgeschichte vermittelt. Dabei ging es auch um mittelalterliche Strafen.
Der Ausgangspunkt der Führung vor dem Kulturbüro am Alten Rathaus war kein Zufall. Mietzner erklärte dort die Entwicklung der Begriffe Recht und Ordnung seit dem Mittelalter. „Die Rechtsprechung im Mittelalter war ein öffentlicher Prozess“, betonte der Stadthistoriker. Deshalb sei das Untergeschoss des heutigen Gebäudes ursprünglich frei stehend gewesen. Dort war der Versammlungsort des städtischen Gerichts, die Teilnahme war für die männlichen Bürger sogar verpflichtend.