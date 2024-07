Führung über das Gelände: Am Waldmössinger Römerkastell gibt es noch viel zu sehen

Am Waldmössinger Römerkastell gibt es noch viel zu sehen

1 Die Geländeführung mit Christian Wulfmeier und mehreren prominenten Gästen begann und endete am 1975 bis 79 rekonstruierten Südturm des einstigen Römerkastells. Foto: Baumgartner

Das Waldmössinger Römerkastell ist vielen Menschen hier bekannt. Und doch gibt es noch reichlich viele Dinge, die den meisten Besuchern noch recht unbekannt sind. Mit dem Beitritt zur Römerstraße Neckar-Alb-Aare soll sich das zunehmend ändern.









Dass beim Römerkastell in Waldmössingen „unbedingt eine Eliteeinheit stationiert war“, stand für Ortsvorsteher Reiner Ullrich außer Frage. So jedenfalls kommentierte er mit humorvollem Lokalkolorit die Ausführungen Christian Wulfmeiers vom Landesamt für Denkmalpflege in Rottweil, als der von einem noch zu lösenden Rätsel um die tatsächlichen Bewohner des Römerkastells sprach.