Führung in Weil am Rhein: Sonderausstellung Porzellan, Glas, Mobiliar, Kunst

1 Gralglas ist im Museum am Lindenplatz zu sehen. Foto: Thomas Kehl Mit Siegert Kittel gibt es eine kostenlose Führung in der Sonderausstellung im Museum Stapflehus in Weil am Rhein.







Link kopiert



Siegert Kittel führt am Sonntag, 30. November, Start um 15 Uhr, durch die Sonderausstellung „Retrospektive. Porzellan, Glas, Mobiliar, Kunst“ im Museum am Lindenplatz. Gezeigt wird das umfassende Werk von Hans Theo Baumann, der das Design der Bundesrepublik Deutschland von der Nachkriegszeit bis heute entscheidend geprägt hat. Baumann hat Entwürfe in der Zusammenarbeit mit mehr als 50 Firmen entwickelt, die jahrzehntelang – teilweise noch bis heute – produziert werden und damit Designgeschichte geschrieben. Sein Ansatz wie seine Ausbildung waren breit angelegt, sein Anspruch wie auch seine Tätigkeit waren ganzheitlich. Seine Kenntnisse in den Herstellungsprozessen, in den Materialien sowie seine Erfahrungen waren in nahezu allen Bereichen umfassend: Glas, Keramik, Porzellan, Möbel, Besteck, Beleuchtungskörper, Kunststoffprodukte, Textil sowie künstlerische Arbeiten. Heute sind seine Arbeiten in Museen in Hamburg, München, Köln, Karlsruhe, Coburg und New York zu finden. Im Museum am Lindenplatz findet sich ein Einblick in alle seine Schaffensbereiche noch bis zum 11. Januar. Die Führung am Sonntag ist kostenlos.