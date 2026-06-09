Führung in Weil am Rhein: Einblicke ins Landwirtschaftsmuseum mit Trautwein Bachthaler

1 Trautwein Bachthaler (rechts im Bild), hier bei einer Führung mit Oberbürgermeisterin Diana Stöcker, steht am Sonntag, 14. Juni, von 14 bis 18 Uhr, Rede und Antwort. Foto: Stadtverwaltung/Oliver Welti Die Dauerausstellung gibt Einblicke in die Arbeits- und Lebenswelt der Landwirte in der Übergangsphase zur Moderne und wird am Sonntag erklärt.







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Der Altweiler Landwirt und Winzer Trautwein Bachthaler steht am Sonntag, 14. Juni, von 14 bis 18 Uhr, Rede und Antwort, dabei erklärt er die landwirtschaftlichen Gerät. Das Landwirtschaftsmuseum in Alt-Weil ist an einem historischen Ort angesiedelt und gibt Einblicke in die Arbeits- und Lebenswelt der Landwirte in der Übergangsphase zur Moderne. Einzelne Themenbereiche sind an den Stellen des Gebäudes platziert, wo sie ehemals im bäuerlichen Arbeitsalltag stattgefunden haben, heißt es in einer Pressemitteilung des Landwirtschaftsmuseums. So beherbergt der Stall das Arbeitsfeld Viehhaltung und Milchproduktion. Die Grünlandbewirtschaftung und die Getreideproduktion sind hingegen auf dem Heuboden präsentiert. In der Tenne sind einige der großen Fahrzeuge ausgestellt. Weitere wichtige Bestandteile der Landwirtschaft sind zudem Weinbau, Ackerbau und Waldarbeit. Eintritt frei. Es ist keine Anmeldung erforderlich. Besucher müssen beachten, dass der Zugang zum Museum nur noch über das Kirchgässlein möglich ist.